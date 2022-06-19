Lefkoşa’yı besleyen tek yüksek gerilim hattının bir bölümü ara bölgeye taşınıyor

Kıbrıs Elektrik İdaresi’nin (AİK) Lefkoşa'nın güneyini besleyen yüksek gerilim hattının bir kısmının ara bölgeye çekilmesine karar verildiği, güzergah değişikliğine ilişkin kararlaştırılan tarihin 2024 olduğu bildirildi.

Politis’in Ekonomi ekinde verdiği habere göre, Lefkoşa’yı besleyen tek hat konumundaki 132 KV’lık yüksek gerilim hattı 1980’de çekildi. Dali bölgesinde yerleşimin artmasından sonra bölge sakinleri yüksek gerilim hattı ve hattı taşıyan kulelerin varlığından şikâyetçi oldu. Bunun üzerine Dali’deki kulelerin bir bölümünün Potamia’ya (Dereliköy) ve bazı noktalarda ara bölge içerisine çekilmesine karar verildi.

Bu kararın ardından yangın çıkması halinde Lefkoşa’nın elektriksiz kalacağı endişesiyle şikayet edenler olduğuna dikkat çekildi.

Gazetenin konuyla ilgili görüşüne başvurduğu Kıbrıs Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Yarbay Hristos Pieris, konu hakkında daha önce yapılan toplantılarda Savunma Bakanlığı’nın, “ara bölgenin özel bir statüsü olması ve güvenliğinin de BM Barış Gücü’nün uhdesinde olması nedeniyle, hattın yer altından geçirilmesinin önerildiğini” anlattı.

Pieris hattın ara bölgeden geçirilmesinin RMMO’nun operasyonel, savunma ve güvenlik planlamalarını etkilemediğini söyledi, şunları ekledi: “Biz, yüksek gerilim hattı ara bölgeden geçirilir ve elektrik sağlanmasında Barış Gücü’nün güvenlik sağlayamayacağı bir sorun çıkarsa, bizim sorumlu olmayacağımızı açıkça söyledik” dedi.