Lefkoşa ve Girne’de yine kesinti!

Elektrik Kurumu, bugün saat 11.00’e dek orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle Lefkoşa ve Girne ilçelerinde bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu. Açıklamada, arızanın tespit edildiği belirtilerek, tüm bölgelere saat 11.00’e dek enerji verileceği kaydedildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“ARIZALI KESİNTİ (LEFKOŞA VE GİRNE İLÇELERİ)

15 Ocak 2023 Pazar günü orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle saat 06:45’den itibaren Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arası bölge, Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Polis Lojmanları ile Mülk Sitesi arası bölge, Boğaz Polis Lojmanları ile Karter Kışlası arası bölgeye elektrik verilemiyor. Arızanın tespiti ve tamiri için çalışma başlatılmıştır.

***Güncelleme: Arıza tespit edilmiş olup tüm bölgelere enerjinin 11:00'a kadar verileceği öngörülmektedir.”