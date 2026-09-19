Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun bir bölümü trafiğe kapatıldı
Su Temin Projesi kapsamında yürütülecek altyapı çalışmaları nedeniyle, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun Dikmen-Yakın Doğu Alt Geçit Kavşağı ile Yakın Doğu Üniversitesi Muflon Çemberi arasındaki Lefkoşa geliş yönü trafik akışına kapatıldı.
A+A-
Su Temin Projesi kapsamında yürütülecek altyapı çalışmaları nedeniyle, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun Dikmen-Yakın Doğu Alt Geçit Kavşağı ile Yakın Doğu Üniversitesi Muflon Çemberi arasındaki Lefkoşa geliş yönü trafik akışına kapatıldı.
Yetkililer, söz konusu güzergâhı kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Sürücülerin bölgede yavaş ve kontrollü seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
Bu haber toplam 132 defa okunmuştur