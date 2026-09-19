Kimlik tespiti tamamlanan 15 kayıp Atlılar Şehitliği’nde defnedildi
Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) tarafından kimlik tespitleri tamamlanan 15 Kıbrıslı Türk kayıp, Atlılar Şehitliği’nde düzenlenen devlet töreniyle toprağa verildi.
Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) tarafından kimlik tespitleri tamamlanan 15 Kıbrıslı Türk kayıp, Atlılar Şehitliği’nde düzenlenen devlet töreniyle toprağa verildi.
Törene; Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Şükrü Bilir, bazı bakanlar, milletvekilleri ve şehit yakınları katıldı.
Törende ilk olarak saygı duruşu ve saygı atışı yapıldı.
Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan’ın şehit aileleri adına konuşmasının ardından şehitler için cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazının ardından KKTC ve Türk bayraklarıyla sarılı tabutlar ve şehitlerin fotoğrafları mezarları başına taşındı.