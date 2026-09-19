“İhtiyaç sahipleriyle güvenilir ustaları buluşturuyoruz”

Berivan BABAHAN

Evde bozulan bir musluk, çalışmayan bir klima ya da acil çözülmesi gereken elektrik arızası…

Sorun çoğu zaman yalnızca tamirat değil, işi güvenle teslim edebilecek doğru ustayı bulmak. Kendi evinde ve çevresinde benzer deneyimler yaşayan Dr. Fevzi Kortay da bu sorundan yola çıkarak “Neden bu süreci dijitalleştirmiyoruz?” sorusunu sordu. Doktorluk mesleğinin yanında girişimcilik ve teknolojiyle de ilgilenen Kortay, ihtiyaç sahipleriyle güvenilir ustaları tek bir noktada buluşturmak amacıyla KKTC USTAM Dijital Platformu’nun kuruluşuna öncülük etti.

Elektrikten su tesisatına, klimadan boya ve temizliğe kadar birçok alanda hizmet sunan platformda ustalar referans ve deneyimleri değerlendirilerek sisteme dahil edilirken, kullanıcı yorumları ve puanlamalarla daha şeffaf bir yapı oluşturulması hedefleniyor.

Kıbrıs’ın kuzeyinin ihtiyaçlarına göre geliştirdikleri modeli büyütmeyi amaçladıklarını anlatan Kortay, ilk hedeflerinin KKTC’de pazar lideri olmak, ardından ise bölgesel olarak genişlemek olduğunu söyledi. Gençlere de girişimcilik çağrısı yapan Kortay’ın mesajı ise net: “Fikirlerinizi ertelemeyin, hata yapmaktan korkmayın ve yerel sorunlara global çözümler üretin.”

“Birçok kategoride hızlı ve profesyonel çözüm sunuyoruz”

KKTC USTAM Dijital Platform kurucularından Dr. Fevzi Kortay, doktorluk mesleğinin yanı sıra aynı zamanda girişimci olduğunu ifade etti. Saç ekimi ve medikal estetik alanında görev alan Kortay, teknolojiye ve dijital çözümlere de büyük ilgi duyduğunu söyleyerek, bu platformu kurduklarını dile getirdi. Kortay, KKTC Ustam’ın hizmet içeriğine değinerek, “Ev ve iş yeri bakım-onarım hizmetlerinde ihtiyaç sahipleriyle, güvenilir ustaları buluşturan KKTC’nin ilk dijital hizmet platformu. Elektrik, su tesisatı, boya, klima, temizlik gibi birçok kategoride hızlı ve profesyonel çözüm sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Neden bu süreci dijitalleştirmiyoruz dedik”

Kortay, KKTC USTAM platformunun kuruluş amacını “Hem kendi evimde hem de çevremde yaşadığım deneyimler gösterdi ki, güvenilir usta bulmak hâlâ büyük bir sorun. İnsanlar ya tanıdık tavsiyesiyle ya da rastgele buldukları ustalarla çalışıyor. Kalite, fiyat ve güven konusunda standart yok. Biz de dedik ki, Neden bu süreci dijitalleştirmiyoruz? Tek bir platformda tüm hizmetleri toplayıp, şeffaf, hızlı ve güvenilir bir sistem kurabiliriz” sözleriyle anlattı.

Yerel bir girişim platformu olduklarının altını çizen Kortay, “KKTC’nin ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. Platformumuzda ustalar titizlikle seçiliyor, kullanıcı yorumları ve puanlamalarla şeffaflık sağlanıyor. Ayrıca tek tıkla usta bulma, hızlı eşleştirme ve müşteri memnuniyeti odaklı bir sistem kurduk” dedi. Global örnekleri incelediklerinin söyleyen Kortay, Kıbrıs’ın kuzeyine özel, daha samimi ve erişilebilir bir model geliştirdiklerini de vurguladı.

“Kullanıcılar web sitemiz üzerinden ihtiyaçlarını belirtiyor”

Kortay, KKTC USTAM sitesine ulaşımı ve kullanımı konusunda bilgi vererek, “Kullanıcılar web sitemiz üzerinden ihtiyaçlarını belirtiyor, sistem onlara en uygun ustaları gösteriyor. Ustalar ise platformumuza başvuruyor, referansları ve deneyimleri değerlendiriliyor. Onaylanan ustalar platformda yer alıyor ve iş almaya başlıyor. Her iki taraf için de süreç basit, hızlı ve güvenli” sözlerine yer verdi.

“Umarım daha fazla genç, teknoloji odaklı işler yapar”

Kıbrıs’ın kuzeyinde girişimcilik potansiyelinin çok yüksek olduğunu ifade eden Kortay, bunun için altyapı, finansman ve mentorluk konularında destek mekanizmalarının gelişmesi gerektiğini söyledi. Kortay ayrıca, “Biz gibi yerel girişimler, bu ekosistemin büyümesine katkı sağlıyor. Umarım daha fazla genç, teknoloji odaklı işler yapar ve KKTC’yi dijital anlamda ileriye taşır” ifadelerini kullandı.

“KKTC’de pazar lideri olmak istiyoruz”

Kortay, ileriye dönük hedefleri noktasında öncelikle Kıbrıs’ın kuzeyinde ve ardından bölgesel genişlemeyi amaçladıklarını ifade etti. “Öncelikle KKTC’de pazar lideri olmak istiyoruz. Ardından bölgesel genişleme planlarımız var” diyen Kortay ayrıca, “Modelimizi ölçeklendirebiliriz, çünkü hizmet sektörü her yerde benzer sorunlar yaşıyor. Ama önce temelimizi sağlam atmak, müşteri memnuniyetini maksimize etmek odak noktamız” sözlerine yer verdi.

“Hata yapmaktan korkmayın, her hata sizi bir adım ileri taşır”

Dr. Fevzi Kortay, son olarak, genç girişimcilere seslendi ve “Fikirlerinizi ertelemeyin. Mükemmeliyetçi olmayın, hızlı başlayın, hızlı öğrenin. Hata yapmaktan korkmayın, her hata sizi bir adım ileri taşır. Ayrıca yerel sorunlara global çözümler üretin” dedi.