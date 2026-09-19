“Başımıza kötü bir şey gelmeden bu sorunu hafta sonu çözün"

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, öğrenci taşımacılığı konusunda yaşanan sorunların henüz çözüme kavuşturulamadığına dikkat çekerek, ilgili taraflara çözüm çağrısında bulundu.

Şenkul, yaşanan sorunun yalnızca trafikte oluşan yoğunluk ve ulaşımda yaşanan zorluklardan ibaret olmadığını belirterek, taşımacılık sorunları nedeniyle okullarına gidemeyen öğrencilerin bulunduğunu ifade etti.

Öğrencilerin güvenliğinin en önemli konu olduğunu vurgulayan Şenkul, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sorunun çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Şenkul açıklamasında, “Kimin haklı olduğunun önemli olmadığı, sorunun çözülmesinin önemli olduğunu unutmamak lazım” ifadelerini kullanarak, yaz boyunca çözülemeyen öğrenci taşımacılığı sorununun hafta sonu içerisinde çözüme kavuşturulması çağrısında bulundu.

Şenkul, “Başımıza kötü bir şey gelmeden, yaz boyunca çözmediğiniz bu sorunu lütfen bu hafta sonu çözün” ifadeleriyle çağrısını yineledi.