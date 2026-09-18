LEFGED’den KTMMOB’ye ziyaret

Lefke Gençlik Derneği (LEFGED), Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret etti.

Görüşmede, gençlerin karşılaştığı sorunlar ve olası iş birliği alanları konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre KTMMOB binasında yapılan görüşmede dernek temsilcileri, Lefke’de gençlerin karşılaştığı sorunları ve mesleki yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları aktardı.

Açıklamaya göre, toplantıda ayrıca, gençlerin eğitim, istihdam, sosyal yaşam, mesleki gelişim alanlarında karşılaştığı sorunlar da ele alındı ve gençlerin karar alma süreçlerine daha etkin katılımına ve mesleki örgütlerle ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

KTMMOB Genel Başkanı Görkem Çelik, birliğin yalnızca mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki hak ve çıkarlarını koruyan bir yapı olmadığını; aynı zamanda toplumun geleceğine yön veren gençlerin gelişimine katkı sunmayı da önemli bir sorumluluk olarak gördüğünü ifade etti. Çelik, gençlerin bilimsel düşünceyi, toplumsal sorumluluğu ve sürdürülebilir kalkınma anlayışını benimseyen bireyler olarak yetişmelerinin ülkenin geleceği açısından önem taşıdığını belirtti.