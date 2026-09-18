İthal ürünlerden elmada limit üstü bitki koruma ürünü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi’nin haftalık gıda denetimlerinde, yerli ürünlerin tamamı temiz çıkarken, ithal ürünlerden elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 11-17 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numunelere Devlet Laboratuvarında pestisit analizleri yapıldı, analiz sonucu taranan pestisitler AB’de geçerli maksimum kalıntı limitlerine göre değerlendirildi.

Yerli ürünlerde analizi yapılan beş numunenin beşi de temiz çıktı.

Öte yandan, ithal ürünlerde analizi yapılan 40 numunenin 39’u temiz çıkarken, Onbaşı İşl. Ltd’ e ait Elma Grannyde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.