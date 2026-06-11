Gaziveren’de düzenlenen “Lefke İmar Planı Hemen Şimdi!, Betona Değil, Planlı Gelişime!” eyleminde, Lefke İmar Planı’nın bir an önce yürürlüğe konulması çağrısı yapıldı.

Eylemde, plansız gelişmenin tarım arazileri, doğal alanlar ve bölgenin geleceği üzerindeki etkilerine dikkat çekildi.

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği öncülüğünde 10 Haziran’da gerçekleştirilen eyleme Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, CTP milletvekilleri Salahi Şahiner, Devrim Barçın ve Biray Hamzaoğulları, Gaziveren Muhtarı Zekiye Akarsular, Taşpınar Muhtarı Özgür Kaçmaz, CTP, TDP ve Bağımsızlık Yolu temsilcileri, bağımsız inisiyatif üyeleri, Gaziverenliler Derneği ile çok sayıda yurttaş katıldı.

“Lefke İmar Planı hâlâ tozlu raflarda bekletiliyor”

Dernek tarafından yapılan açıklamada, yıllardır dile getirilen ve tüm süreçleri tamamlanmasına rağmen yürürlüğe konulmayan Lefke İmar Planı’nın hâlâ bekletildiği belirtilerek, planın derhal hayata geçirilmesi çağrısı yinelendi.

Açıklamada, eylemin Gaziveren’den başlamasının tesadüf olmadığı vurgulanarak, son günlerde kamuoyuna yansıyan hali arazilerinin çeşitli girişimlerle sermayeye devredilmeye çalışılmasının, bölgede yaşanan plansız gelişimin ve yanlış politikaların en somut örneklerinden biri olduğu ifade edildi.

“Bu ses yalnızca Gaziveren için değildir”

“Burada yükselttiğimiz ses yalnızca Gaziveren için değildir” denilen açıklamada, çağrının Lefke ilçesinin tüm köyleri, doğal alanları, tarım toprakları ve geleceği için yapıldığı kaydedildi.

Lefke ve köylerinin Kıbrıs’ın kuzeyindeki önemli üretim merkezlerinden biri olduğuna işaret edilen açıklamada, imar planının yıllardır yürürlüğe konulmaması nedeniyle tarımsal arazilerin kaybedildiği, üretimden kopuş yaşandığı ve plansız gelişmenin sonuçlarının giderek ağırlaştığı belirtildi.

“Bölgemizin geleceği betonlaşmada değil”

Açıklamada, bölgenin geleceğinin betonlaşmada değil, doğal, tarihi ve kültürel mirasın korunarak sürdürülebilir kalkınma modelleriyle değerlendirilmesinde olduğu vurgulandı.

Kırsal kimliği koruyarak eko-turizm, agro-turizm ve kültür turizmi alanlarında gelişmenin mümkün olduğu belirtilen açıklamada, yanlış politikalar nedeniyle mevcut değerlerin kaybedilme noktasına sürüklendiği ifade edildi.

“Bedeli yine halk ödüyor”

Nüfus projeksiyonlarının sağlıklı yapılmadığı, altyapı kapasitesinin bilinmediği ve hükümetlerin günü kurtarmaya yönelik politikalar izlediği kaydedilen açıklamada, su sorunu, kanalizasyon eksiklikleri, trafik yükü ve çevresel baskılar büyürken yeni yapılaşma projelerinin önünün açılmaya devam ettiği kaydedildi.

“Bizler artık buna dur demenin zamanı geldiğine inanıyoruz” denilen açıklamada, Lefke ve köylerinin üretimi, verimli toprakları, tarihi mirası, kültürü ve doğal güzellikleriyle anıldığı, bundan sonra altyapı sorunları, plansız yapılaşma ve yok edilen doğasıyla anılmasının kabul edilmeyeceği ifade edildi.

“CMC kirliliği çözüm beklemeye devam ediyor”

Açıklamada ayrıca, bölgenin elli yılı aşkın süredir çözüm bekleyen CMC kirliliğinin yükünü taşımaya devam ettiği belirtilerek, halk sağlığını ve çevresel güvenliği öncelemek yerine yeni rant alanları yaratılmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Kamusal alanların, tarım arazilerinin ve kıyıların uzun vadeli ekonomik çıkarlar uğruna elden çıkarılmasına sessiz kalınmayacağının vurgulandığı açıklamada, “Gaziveren’de kaybedilen sadece bir arazi değildir. Kaybedilen; bölgemizin kimliği, üretim kültürü, doğal mirası ve gelecek nesillerin yaşam hakkıdır” denildi.

“Lefke’nin geleceği rantta değil, planlı gelişimdedir”

Hükümete ve karar vericilere de çağrı yapılan açıklamada, devletin görevinin belirli çevrelerin veya büyük sermaye gruplarının çıkarlarını korumak değil, halkın ortak geleceğini güvence altına almak olduğu ifade edildi.

Açıklamanın sonunda, “Lefke İmar Planı derhal yürürlüğe konulmalıdır. Bölgemizin yeni beton projelerine değil; planlı gelişime, güçlü altyapıya, korunan tarım arazilerine, sürdürülebilir turizme ve gelecek nesillere aktarılacak sağlıklı bir çevreye ihtiyacı vardır. Lefke’nin geleceği rantta değil, planlı gelişimdedir” ifadelerine yer verildi.