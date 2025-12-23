LAÜ’de diyetisyenlik mesleğinin sosyokültürel ve halk sağlığı alanlarındaki görevleri konuşuldu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Uzman Diyetisyen Safir Sorakın’ı misafir etti. LAÜ Sinema Salonu’nda Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen etkinlikte, Uzm. Dyt. Safir Sorakın konuşmasında otelde başlayan meslek hayatının şu an belediyecilik sektöründe nasıl devam ettiğini ve diyetisyenlerin sadece klinikte ve hasta tedavi etmekte değil aslında birçok alanda profesyonelliklerini sürdürebileceklerini vurguladı.

Lisans dönemi eğitiminin çok önemli bir belirleyici olduğunu alanın tüm derslerinin alındığı bu dönemde öğrencilerin ilgilerinin daha çok hangi alanda olduğunu keşfetmeleri ve karar verdikleri alanda yürümekten asla korkmamaları ve yılmamaları gerektiğini vurguladı. Kendisi şu an Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nde diyetisyen ve sağlıkçı olarak görev almakta olduğunu, hem sağlık şubede belediyeler bağlı lokanta, kreş ve toplu beslenme yerlerini ziyaret ettiklerini hem de obezite ile savaş bağlamında belediyeye bağlı okul kantinlerini de kontrol ettiğini vurguladı. Meslekte ekip çalışmasına ayak uydurmanın, ikili ilişkilerin ve iletişiminin öneminin de küçümsenmeyecek kadar fazla olduğunu vurgulayarak tüm öğrencilere yürüyecekleri yolda sonsuz başarılar dileyerek interaktif soru-cevap kısmı ile konferans tamamlandı.,

Konferans sonunda katılımlarından dolayı Sorakın’a, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Ünyayar tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.