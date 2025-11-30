"Kurultayın CTP'ye, CTP'lilere ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim"
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Olağanüstü Kurultay'ını gerçekleştiren CTP'yi selamladı, "Sonuçlarının CTP'ye, CTP'lilere ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim" dedi.
Sosyal hesabından kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erhürman, Cumhuriyetçi Türk Partisi Olağanüstü Kurultayı'nı ve tüm CTP'lileri saygıyla, sevgiyle selamlarım. Kurultay'ın başarılı geçmesini ve sonuçlarının CTP'ye, CTP'lilere ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.
