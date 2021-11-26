Kuir Kıbrıs: “Eğitimde ciddi ayrımcılık ve sistematik şiddet var”

Kuir Kıbrıs Derneği aktivistleri, hak savunuculu görüşmeleri kapsamında Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTOÖS) İnsan Hakları ve Eşitlik Komitesi sorumlusu Erdoğan Emiroğluları ile görüştü.

Görüşmede Kuir Kıbrıs’ın hazırladığı “LGBTİ+ Seks İşçilerin Durumunun Haritalandırması Raporu, “‘Yasal Boşluk Analizi, “‘LGBTİ+'ların Sosyal Hizmetlere Erişiminin Haritalandırılması” ve LGBTİ+'ların İstihdama Erişimi ve Emek Piyasası Deneyimleri’ Raporlarının içeriği aktarıldı.



Ayrıca görüşmede LGBTİ+’ların yaşadıkları hak ihlalleri ile çözüm önerilerine dair fikirler paylaşıldı, özellikle eğitim alanında yaşanan hak ihlalleri, akran zorbalığı ve ayrımcılıklara dair örnekler verildi.

Toplantıya Kuir Kıbrıs’tan Erman Dolmacı ve Doğukan Gümüşatam katıldı.

Kuir Kıbrıs aktivisti Doğukan Gümüşatam, LGBTİ+’ların %49,9’unun açlık sınırı altında yaşadıklarını tespit ettiklerini ifade etti.

Araştırmalarına göre LGBTİ+’ların %32’sinin lise mezunu, sadece %42’sinin ise üniversite mezunu olduğunu tespit ettiklerini belirten Gümüşatam, sadece transların %11’inin lise sona kadar eğitimlerini tamamlayabildiklerini daha sonra okul hayatlarını sürdürmediklerini ifade etti.

Gümüşatam, okul idarelerinin bilinçsizliğinden, akran zorbalığından, erken yaşta açılan bireylerin yaşadıkları şiddet ve ayrımcılıklar, akran zorbalığının, okul disiplin yönetmenliklerinin tek tipleştirici ve cinsiyetçi dayatmalarından dolayı kurumsal ve sistematik bir ayrımcılığın yaşandığını ifade ederek, LGBTİ+’ların, özellikle de transların eğitim hayatlarına devam edemediklerini veya yarıda bırakmak zorunda kaldıklarını saptadıklarını söyledi.

Okullarda psikolojik danışmanlar yetersiz

Okul yönetimlerinin LGBTİ+’ların yaşadıkları ayrımcılık süreçlerini iyi yönetemediklerini ifade eden Gümüşatam, açılma ve kimliklerini aileleriyle paylaşma süreçlerinde LGBTİ+’larn %20’sinin evden atıldıkalarını belirtti.

Gümüşatam, okullardaki psikolojik danışmanların bu süreci yönetmekte hem yetersiz hem de eksik kaldıklarını kaydederek, psikolojik danışmanların artması gerektiğini söyledi.

Gümüşatam, eğitim yasalarında ayrımcılığı önleyici yeteri kadar kapsamlı ve güçlü yasal düzenlemelerin, maddelerin olmadığını da vurguladı.

Sendikalardan talepler

Kuir Kıbrıs yetkilileri sendikalardan bu konuyla ilgil taleplerini ise şu şekilde sıralardılar:

Üyeleri tarafından cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi temeli ayrımcı söylem ve uygulamaların disiplin suçu kapsamına alınması;

Eğitim, sağlık, toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları vb. alanında çalışan sendika ve sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını kırılganlıkları azaltmak LGBTİ+ kapsayıcı bir şekilde yürütmeleri;

Öğretmen sendikalarının, üyeleri arasında LGBTİ+ öğrenciler ile ilgili farkındalık çalışmaları yürütmeleri.

Emiroğluları: “Her konuda eşitsizlikler var”

KTÖS İnsan Hakları ve Eşitlik Komitesi sorumlusu Erdoğan Emiroğluları ise görüşmeden ve bilgi aktarımından dolayı teşekkür etti. Emiroğluları, sadece bu konuda değil daha birçok konuda eşitsizliklerin ve hak ihlallerinin olduğunu vurguladı.

Emiroğluları, genel orta öğretimde bu konuda daha fazla sıkıntı yaşandığını düşündüğünü kaydetti, ilköğretimde daha az hak ihlali yaşandığını savundu.