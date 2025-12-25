KTÖS Gönyeli- Alayköy Belediyesi bölgesindeki okulları ziyaret etti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), örgütlenme ve sorun tespiti çalışmaları kapsamında Gönyeli-Alayköy Belediyesi sınırları dahilindeki okulları ziyaret etti.

KTÖS’ten verilen bilgiye göre, Genel Sekreter Burak Maviş ile Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, sendikanın eğitim ve toplumsal alanındaki temel hedefleri öğretmenlerle paylaşıldı.

Bu kapsamda okullarda şiddetin azaltılması, rehberlik ve özel eğitim öğretmeni sayısının artırılması, özlük haklarının iyileştirilmesi, okulların fiziki problemlerinin iyileştirilmesi ile 2008 sonrası göreve giren öğretmenlerin emeklilik haklarında yaşanacak anomalilerin giderilmesine yönelik çalışmalar aktarıldı.

KTÖS heyeti, ziyaretler çerçevesinde Gönyeli İlkokulu, Alayköy İlkokulu ile Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’nda öğretmenlerle bir araya geldi.

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Gönyeli bölgesindeki okullarda, sendikanın belirlediği hedefleri öğretmenlerle paylaştıklarını belirtti.

Federasyon veya konfederasyon oluşturmak yönünde alınan genel kurul kararının da ziyaretlerde detaylı tartışıldığını söyleyen Maviş, ziyaretlerin devam edeceğini belirtti.

Her öğretmenin sendikanın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Maviş, her fikrin ve desteğin sendika için büyük önem taşıdığını kaydetti.

Maviş, yüz yüze iletişimin sendikal mücadelede önemli bir yer tuttuğunu dile getirdi.