KTAMS: “Yeni asgari ücret brüt net 6 bin 90 TL olacak şekilde kabul edilmeli…”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), yeni asgari ücretin net 6 bin 90 TL olacak şekilde kabul edilmesini talep etti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yazılı açıklamasında sendikanın çalışma hayatıyla ilgili taleplerini dile getirdi.

Talepler arasında, ocak ayında tüm kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarına yapılacak olan yüzde 37.26’lık Hayat Pahalılığı ödeneğinin yanı sıra, kamuya Göç Yasası olarak nitelendirilen “47/2010” kapsamında istihdam edilenlere +4 puanlık ek artışın yapılmasını da talep etti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, ekonomik sıkıntılar nedeniyle emekçilerin hayatının her geçen gün daha da zorlaştığını, halkın alım gücünün düştüğünü belirterek, “Hem özel sektör hem de kamu çalışanları hayatlarını dünden daha zor koşullar altında sürdürüyor” dedi.

Bengihan şunları kaydetti:

“Sendikamızın hesapladığı ve kamuoyuyla paylaştığı üzere, şu an açlık sınırı 5 bin 774 TL iken, asgari ücret bunun tam 1.450 TL altında kalarak 4 bin 324 TL’dir.

Talebimiz; asgari ücretin açlık sınırının altında kalmayacak şekilde brüt 7 bin TL, net 6 bin 90 TL olacak şekilde kabul edilmesidir.

Yarın toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bu bağlamda karar alması elzemdir.

Ayrıca kamuda ‘Göç Yasası’ altında yapılan istihdamlarla, 7/79 sayılı yasa ile istihdam edilenler arasında yaklaşık yüzde 20’lik bir maaş farkı bulunmaktadır. Bu maaş farkının daha da büyümemesi adına, Ocak ayında tüm kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarına yapılacak olan yüzde 37.26’lık Hayat Pahalılığı ödeneğinin yanında, Göç Yasası tahtında kamuya alınanlara +4 puanlık bir ek artışın yapılması gerekmektedir.

Sendikamız ‘Eşit İşe Eşit Ücret’ prensibinden yola çıkarak, aynı işlerde çalışıp farklı maaş alan kamu çalışanları arasındaki bu adaletsizliğe son verilmesini talep etmektedir.

Gerek şu an hükümette olanların gerekse seçimlerden sonra kurulacak yeni hükümette göreve gelecek olanların bu konuyla ilgili adımlarını takip edeceğimizi ve ısrarlı olacağımızı da vurgulamak isteriz.”