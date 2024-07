Krull: “Olmak İstediğim Yer 'Şu An'!”

DERLEYEN: MURAT OBENLER

Popüler dizi La Casa De Papel’de seslendirdiği jenerik şarkısı “My Life Is Going On” ile tüm dünyada bir milyarın üzerinde dinlenen, 2019’daki “Hard” isimli teklisinin ardından 2020’de yayınladığı “Losing My Mind” şarkısıyla dünya çapında müzikseverlerin büyük beğenisini kazanan Cecilia Krull, 24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali kapsamında 11 Temmuz’da Othello Kalesi’nde sevenleriyle buluşacak. Müzisyen bir aileden gelen ve kariyerine 7 yaşında Disney filmlerinin şarkılarını seslendirerek başlayan şarkıcı ve besteci Krull, Fransa, Küba, Almanya ve İspanyol kökleri ile genç yaşına ve Pop,Groove ve Soul gibi farklı müzik türlerini de icra etmesine paralel olarak günümüzün en önemli yeni kuşak caz şarkıcılarından biri olarak gösteriliyor. Konser öncesi kendisi ile müzik yaşamı ve festivali konuştuk.

“NOW albümü en samimi sözlerimi ve melodilerimi gösteren orijinal şarkılarım arasında bir yolculuk oldu”

Son albümünüz "NOW" hakkında bize neler söyleyebilirsiniz? Albümün prodüksiyon süreci nasıldı?

Krull:Now albümümün sonucundan çok memnunum. Süreç tuhaftı, şarkıların çoğu pandemi sırasında bestelendi, prodüksiyon dünyanın dört bir yanından farklı prodüktörlerle gerçekleştirildi, bu albüm en samimi sözlerimi ve melodilerimi gösteren orijinal şarkılarım arasında bir yolculuk oldu.

‘Şu an’ her zaman olmak istediğim yer. Bu yüzden şimdiki an benim hayatımda çok önemli”

Akmakta olan şu anın farkında olarak mı yaşıyorsunuz? Anın içinde olmak sizin için ne anlama geliyor? Albümün adı bu yüzden mi NOW?

Şu an her zaman olmak istediğim yer, çoğu zaman gelecek korkusuyla, endişelerle ya da geçmişten gelen şeyleri değiştirmek isteyerek yaşıyoruz. Bu yüzden şimdiki an benim hayatımda çok önemli.

“Hem Elif ve Barbaros hem de başka sanatçılarla işbirliği yapmayı çok isterim”

Elif Sanchez ile de canlı şarkı söylediniz. Birlikte şarkı söylemek nasıl bir duygu? Daha önce Barbaros ile de sahnede düet yapmıştınız. Türk bir sanatçıyla düet bir single çıkarmayı düşünür müsünüz?

Elif çok hayran olduğum bir şarkıcı, insanı etkileyen bir yeteneği ve sesi var. Şu anda Madrid’de, yaşıyor, onunla Türkiye'de verdiğim bir konserden sonra tanıştım ve beni o kadar heyecanlandırdı ki zaten ikimiz de birbirimizin hayranıydık. Barbaros da ağzınızı açık bırakacak şarkıcılardan biri. Tabii ki sadece canlı değil, beste ve kayıt konusunda da hem onlarla hem de başka sanatçılarla işbirliği yapmayı çok isterim. Çok şey öğreniyorum.

“Böylesine büyük bir festivalde olmak heyecan verici. Oldukça lezzetli olan yemeklerinizi yemek için sabırsızlanıyorum. Othello Kalesi’nin hikayesini de dinledim, mekan çok büyüleyici”

Natalie Cole, Lara Fabian, Buika, Bonnie Tyler, Randy Crawford gibi bir çok dünya starının geçmiş yıllarda yer aldığı bir festivalde Kıbrıslılarla buluşacaksınız. Kıbrıs’a gelmeden önce aklınızda canlanan resim ne?

Çok mutluyum ilk kez Kıbrısta olacağım. Böylesine büyük bir festivalde olmak heyecan verici. Festivali önceki yıllarda performans sergileyen sanatçı arkadaşımlarından da biliyorum. Grubumla birlikte ilk kez sahne alacağım. La Casa De Papel ve yeni şarkılarımdan oluşan bir repertuvar hazırladım. Dinleyicilerle bir olmak ve duyduğum kadarıyla oldukça lezzetli olan yemeklerinizi yemek için sabırsızlanıyorum. Bu arada Othello Kalesi’nin hikayesini de dinledim, mekan çok büyüleyici...Herkesi konserimize bekliyorum.

Festival kapsamında bizi nasıl bir konser bekliyor?

Ülkemin en iyi caz müzisyenleri, piyano, gitar, davul ve kontrbas eşliğinde bir konser hazırladım, benim şarkılarımı, Paper House'dan şarkıları ve bazı sürprizleri çalacağız!

Yeni projeler var mı?

Şimdi yeni şarkılar besteliyorum, geliştiğimi hissediyorum ve çok heyecanlıyım. Yakında daha fazla yeni şarkı yayınlamayı umuyorum.