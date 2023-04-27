Kreş çalışanı tutuklandı!

Lefkoşa - Ortaköy’de bulunan Altın Elma isimli kreşte 5 buçuk aylık bir bebeğin rahatsızlandığı ve yoğun bakıma kaldırıldığı bilgisi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı B.N.E. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayı anlatan polis çavuşu Mustafa Özmüezzin, Çarşamba gün meydana gelen olayda, bebeğe zanlı tarafından kreşte süt içirilip, gazı çıkarıldıktan sonra solunum arestinin gerçekleştiğini ve hastaneye kaldırılan bebeğin hayata döndürülüp, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını anlattı.

Polis, yapılan soruşturmada zanlının, 9 Mayıs 2019 ile 26 Nisan 2023 tarihleri arasında KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun ve söz konusu yerde kaçak olarak çalıştırıldığının ilk etapda tespit edildiğini ve bu yönde de araştırmanın devam ettiğini belirtti.

Polis bebeğin hayati tehlikesinin olduğunu belirterek, alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyip, soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi maksatlı zanlının ilk etapta 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.