Koop’tan süt, hellim ve peynire zam!

Koop- süt, süt, hellim ve peynir fiyatlarına zam yaptı. Buna göre, daha önce 8.5 TL olan 1 LT sütün fiyatı 9.55’e, 1 KG hellimin fiyatı ise 73.25’ten 73.50 TL’ye yükseldi.

Bu ürünlerin yanında taze kaşar, nor, delikli peynir, krem peyniri gibi çeşitli peynir ürünlerinin fiyatında da artış yaşandı. Buna göre 1 KG norun yeni fiyatı 19.43 TL, 1 KG delikli peynirin yeni fiyatı ise 129.68 TL oldu.