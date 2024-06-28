'KKTC'yi tanıtım kapsamında 135 lnfluencer'in, masraflarını UBP-YDP-DP Hükümeti karşıladı

UBP-YDP-DP Hükümeti, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ve ülke turizmine katkı sağlamak” gerekçesiyle Kıbrıs’ın kuzeyine İngiltere, Almanya ve Türkiye'den gelen toplam 135 lnfluencer'in masraflarını karşılama kararı üretti.

Uçak biletleri bedeli, iç ulaşım, iaşe, rehberlik hizmeti, tekne turu giderleri olmak üzere toplam 900 bin 930 TL’nin, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı 2024 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar üretti.