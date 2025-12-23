KKTCFBİDER özel eğitim gören çocuklar için yeni yıl partileri düzenledi

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği (KKTCFBİDER), Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’de özel eğitim gören 270 çocuk için yeni yıl partisi düzenledi.

Dernekten verilen bilgiye göre, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında dernek üyelerinin bağışlarıyla, bu yıl ikincisi düzenlenen parti organizasyonları, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Okulu öğrencileri için Dereboyu Californian Restoranda, Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Okulu öğrencileri için Aspava Restoran’da ve Girne Özel Eğitim ve İş Okulu öğrencileri için ise MC Palace Hotel’de düzenlendi.

Fenerbahçe temalı kırtasiye ve çeşitli hediyelerin de dağıtıldığı organizasyonlarda, Noel anneler, maskotlar, oyun ablaları, yüz boyama, balon şov ve sürpriz hediyeler yer aldı.

KKTC FBİDER Başkanı Burçin Aliusta, mutluluğa ortak olan, maddi ve manevi destekleri ile katkı sağlayan tüm üyelerine teşekkür ederek, bu etkinliğin özel çocuklara yönelik özel bir görev olduğunun altını çizdi.

Etkinliğin gelecek yıl tekrarlanması için planlama yapıldı.