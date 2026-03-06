“KKTC’de Akıllı ve Dijital Turizmde Sürdürülebilirlik” paneli düzenleniyor

Rektör Prof. Dr. Behiye Çavuşoğlu’nun verdiği bilgiye göre, panel, 10 Mart Salı saat 09.30’da Concorde Tower Otel, Othello Salonunda yer alacak.

Panelin moderatörlüğünü Altınbaş Kıbrıs Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Elif Şenyücel yapacak. Panelde konuşmacılar; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Tuna “Turizmin Bugünü ve Geleceğinde Sürdürülebilirlik”, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç “KKTC’de Sürdürülebilir Turizm Politikaları”, Turizm ve Otelcilik Stratejisti Şehnaz Çehreli Shefik “Akıllı Turizmde Yeni Değer Dengesi: Deneyim, Veri ve Sürdürülebilirlik” ve Turizm Planlama Dairesi Müdürü Mazlum Kortaş da “KKTC’de Sürdürülebilir Turizm Planı” konularında sunum yapacak.