KKTC Cittaslow Ağı, noel baba etkinliklerine katıldı

KKTC Cittaslow Ağı, Antalya'da Demre Belediyesinin düzenlediği noel baba etkinliklerine katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cittaslow Ağı, Bilim Kurulu Başkanı Azmi Öge liderliğinde Antalya Demre Belediyesini düzenlediği 2. Noel Baba etkinliklerine katıldı.

Mehmetçik - Büyükkonuk Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu etkinlikte gösteri yaptı. Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi ve Geçitkale - Serdarlı Belediyesi de etkinlikte yerel ürün stantları açtı.

