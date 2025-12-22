KKTC Cittaslow Ağı, noel baba etkinliklerine katıldı
KKTC Cittaslow Ağı, Antalya'da Demre Belediyesinin düzenlediği noel baba etkinliklerine katıldı.
A+A-
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cittaslow Ağı, Bilim Kurulu Başkanı Azmi Öge liderliğinde Antalya Demre Belediyesini düzenlediği 2. Noel Baba etkinliklerine katıldı.
Mehmetçik - Büyükkonuk Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu etkinlikte gösteri yaptı. Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi ve Geçitkale - Serdarlı Belediyesi de etkinlikte yerel ürün stantları açtı.
Bu haber toplam 208 defa okunmuştur
Etiketler : Mehmetçik - Büyükkonuk Belediyesi, KKTC Cittaslow Ağı, 2. Noel Baba