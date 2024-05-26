Kitlesel eylem, toplumsal isyana dönüşüyor

Başkent Lefkoşa’da 20 Mayıs Pazartesi günü başlattıkları eylemde sekizinci güne giren hayvan üreticileri, seslerini bugün birçok sendika, sivil toplum örgütü ve partilerin vereceği destekle daha da yükseltiyor. Geçtiğimiz hafta alınan genel grev kararı ile birçok sendika, sivil toplum örgütleri ve örgütlü üyeler bugün hayvancı ile sokakta olacak.

Başbakanlık önünde geçtiğimiz hafta eylem başlatan hayvancılar, hafta boyunca hükümet edenlerle herhangi bir uzlaşı sağlayamazken, Başbakan Ünal Üstel ‘donmuş et ithali’ ile ilgili yaptığı açıklamada ülkeye etin geleceği açıklamasını yapmıştı.

Kamu-İş binasında hayvan üreticileri ile birçok sendika ve sivil toplum örgütü yarın saat 11.00’de bütün halkı Başbakanlık önüne çağırdı.

CTP: “Hayvancıların eylemi toplumsal bir isyana dönüşmüştür”

CTP tarafından yapılan açıklamada, hayvancıların eylemlerinin toplumsal bir isyana dönüştüğünü belirtilerek, Üstel Hükümeti’ni duyarsızlık, şaibeli kararlar, yalanlar ve diyalogdan uzak tavır nedeniyle sert bir şekilde eleştirildi. Açıklamada, hem hayvancıların sokakta olduğu hem de halkın et almaya korkar hale geldiği vurgulandı.

“Gün, yalana, yoksulluğa, yozlaşmaya, yolsuzluğa karşı, Kıbrıslı Türklerin kendi değerlerine sahip çıkma ve dayanışma günüdür” denilen açıklamada, 27 Mayıs Pazartesi günü yapılacak büyük eyleme katılım çağrısı yapıldı..

CTP’den yapılan açıklama şöyle:

“Hayvancıların eylemi toplumsal bir isyana dönüşmüştür.

Bunun en temel sebebi atanmış Üstel Hükümeti’nin duyarsızlığı, şaibeli kararları, yalanları ve diyalogdan uzak tavrıdır.

Hem hayvancı sokaktadır, hem de halkımız et almaya korkar noktadadır.

Toprak Ürünleri Kurumu’ndan yapılan açıklama ile “20 ton donmuş et ithal edeceğiz” sözünün gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmış, 65 ton ithal et geleceği anlaşılmıştır.

Üstel Hükümeti”ne güven yoktur!

CTP olarak, halkın ucuz, sağlıklı ve kaliteli et tüketimini öncelikli tutarken, bunun kendi hayvan üreticilerimizin ürünleri üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiğini ısrarla belirttik. Üretim olmadan kalkınmanın sağlanamayacağı, üreticilere karşı alınan tavrın toplumsal gerilimi tetiklediği, değerlerimizi yok etmeye dönük bir saldırı olduğunun altını çizdik.

Üretimin planlanmadan, önceliklendirilmeden büyük bir kaos içerisine çekilmek istenmesi, bir haftadır süren hayvancılar eylemini toplumsallaştırmıştır.

CTP, ilk günden itibaren, “ben yaparım olur” zihniyetine karşı çıkmış, sürekli olarak diyalog çağrısı yapmıştır. Hükümetin diyalogdan kaçması, eylem ortamını geren, gerilimi artıran açıklamalar yapması, yetersizliğini örtme girişiminden başka bir şey değildir.

Gün, yalana, yoksulluğa, yozlaşmaya, yolsuzluğa karşı, Kıbrıslı Türklerin kendi değerlerine sahip çıkma ve dayanışma günüdür.

CTP olarak, örgütlerin eylem çağrısını selamlar ve desteklerken, Pazartesi saat 11.00’de Başbakanlık önünde, üreticiler, sendikalar ve ekonomik örgütlerle birlikte olacağımızı belirtir, halkımızı bu dayanışmaya davet ederiz.”