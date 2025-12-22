Kişi: “Yarın seçim olacakmış gibi hazırız”

YENİDÜZEN

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (Cumhuriyetçi Türk Partisi – CTP) yeni Genel Sekreteri Mehmet Kişi Kişi Haber Toplantısı’nda Mert Özdağ ve Ertuğrul Senova’ya konuştu. Parti içindeki süreci, erken seçim beklentisini ve iktidar hedeflerini değerlendiren Kişi, “Biz yarın seçim olacakmış gibi hazırız” dedi.

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale, parti içindeki sürecin doğal ve ortak akılla yürütüldüğünü vurgulayarak, ülkede “geç kalınmış bir erken seçim” bulunduğunu söyledi. Kale, CTP’nin ciddi bir hükümet programıyla iktidara hazırlandığını, toplumsal muhalefetin öncülüğünü üstleneceklerini ve iktidara gelmeleri halinde geçmiş döneme ilişkin tüm soruşturmaların takipçisi olacaklarını ifade etti.

“CTP’nin kültüründe ayrılık ya da kırgınlık olmaz”

CTP’de yaşanan genel sekreterlik sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kişi, sürecin parti kültürü açısından son derece doğal olduğunu vurgulayarak, “CTP’nin kültüründe ayrılık veya ayrılıktan dolayı bir kırgınlık olmaz. Sürecin başlangıcı bizim için çok onurlu ve gurur verici bir durumdur. Genel başkanımızın yüzde 63 oyla cumhurbaşkanı olmasıyla başlayan bir süreçtir” ifadelerini kullandı. Parti Meclisi’nin yeni bir değerlendirme yaptığını, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin talebinin olumlu karşılandığını ve Erkut Şahali’nin aday olmadığını belirten Kişi, bazı gazetelerde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

“Geç kalınmış bir erken seçim var”

Toplumda ciddi bir birikmiş öfke olduğuna dikkat çeken Kişi, erken seçim ihtiyacının kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, “Ortada geç kalınmış bir erken seçim vardır. Toplumun geldiği patlama noktasını görüyoruz. Toplumsal muhalefetin öncüsü her zamanki gibi CTP olacaktır” dedi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya çıkan tablonun da mevcut yapının sürdürülemez olduğunu gösterdiğini belirten Kişi, “Hükümetin kaçındıkları her gün toplumsal öfke daha da büyüyor. Onlar için fazla gidilecek yol kalmadı” diye konuştu.

“Biz yarın seçim olacakmış gibi hazırız”

CTP’nin hazırlık sürecine değinen Kişi, sadece saha çalışmasına odaklanmadıklarını vurgulayarak, “Biz yarın seçim olacakmış gibi şu an için hazırız. Uzun zamandır çalışan komitelerimiz var. 2018’de başlayan, 2022’de geliştirilen metinlerimiz var. Bunların üzerine inşa edilecek ciddi bir hükümet programı hedefliyoruz” dedi. Önceliklerinin planlama olduğunu belirten Kişi, siyasi politikaların kapsamlı biçimde revize edileceğini ifade etti.

İktidar hedefini açık bir dille ortaya koyan Kişi, “Biz topluma her alanda tutunacak bir dal sunmak zorundayız. Üretimin gelişmesi için çalışmalar yapmak zorundayız. Bu sorumluluğun bilincindeyiz. Biz ciddi bir iktidara hazırlanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Toplumsal muhalefeti yükselteceğiz”

Erken seçimin en erken mart ayında olabileceğini dile getiren Kişi, iktidar partisi içindeki rahatsızlıkların da artık gizlenemediğini ifade etti. “Biz bu yapının kendiliğine bırakılmasını kabul etmeyeceğiz” diyen Kişi, sendikalar ve ekonomik örgütlerle görüşerek bir eylem planı oluşturmanın zorunlu olduğunu söyledi.

“Soruşturmaların takipçisi olacağız”

CTP’nin iktidara gelmesi halinde geçmiş döneme ilişkin soruşturmaların sonuna kadar takip edileceğini belirten Kişi, “Bağımsız yargı, polis ve savcılık tarafından yürütülen tüm bu süreçlerin takipçisi olacağız. CTP’nin buna kayıtsız kalması mümkün değildir” dedi. Serbest bırakılan Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’nun görevden alınmamasını da “ciddi bir siyasi mesele” olarak niteleyen Kişi, bu durumun derhal sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

“Odağım partinin yönetimi”

Önümüzdeki döneme ilişkin kişisel planlarına da değinen Kişi, milletvekilliği adaylığını değerlendirebileceğini ancak şu an odağının tamamen parti yönetimi olduğunu belirtti. “Başkanımız kısa bir süre içinde bu ülkede Başbakan olacak. Genel sekreter olarak partinin sevk ve idaresi konusunda ciddi sorumluluklarım var, benim önceliğim budur” ifadelerini kullandı.