Ocak ayı hayat pahalılığı yüzde 1,97

İstatistik Kurumu, hayat pahalılığı oranına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Ocak ayı hayat pahalılığı oranını yüzde 1,97 olarak belirlenirken, son 1 yılı kapsayan hayat pahalılığı oranı ise yüzde 39,40’a yükseldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tüketici Fiyat Endeksi’nde, bir önceki aya göre %1.97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1.97 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %39.40 değişim

gerçekleşmiştir.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %11.40 ile Haberleşme ana grubunda gerçekleşmiştir. Sağlık ana grubunda %9.59, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %6.85, Eğlence ve Kültür ana grubunda %6.13, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %4.85, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %4.45, Ulaştırma ana grubunda %3.08, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %2.29, Eğitim ana grubunda %1.65, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %0.88, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %0.33 artış, Lokanta ve Oteller ana grubunda %16.96 azalış gerçekleşmiştir.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 504 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 114 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşmiştir. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet; %95.87 Patlıcan, %91.30 Çiçek Lahanası ve %80.41 ile Roka olmuştur. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise; %50.00 Milli Piyango Bileti, %42.44 Kuru Soğan ve %42.00 ile Enginar olmuştur.”