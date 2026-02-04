Erhürman, sporcuları kabul etti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu, Nev Çocuk Fitness takımı ve milli takım antrenörü Neval Çelebioğlu ve sporcuları kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erhürman, federasyonun yürüttüğü çalışmalar ve sporcuların fitness ve vücut geliştirme alanında uluslararası düzeydeki yarışmalarda elde ettiği başarılar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, sporcularla sohbet ederek, onları kutladı ve başarılarının devamını diledi.