Kıbrıslı Türk kültürü Sadiye ablasını yitirdi

Kıbrıs Türk toplumunun kültürüne, folkloruna bir ömür hizmet eden, otantik kıyafetlerini tasarlayan Sadiye Destur hayatını kaybetti.

12 yaşından beri terzi olarak çalışan, asırlık desen ve gravürlerden esinlenerek otantik kıyafetleri günümüze taşıyan Sadiye Destur, halk dansları camiasının da “Sadiye ablası” olarak çok seviliyordu.

Kıbrıs folkloru ve halk dansları camiasının temel taşlarından Sadiye Desdur’un ölümü büyük üzüntü yarattı.

1943 Lefkoşa doğumlu Sadiye Destur, 1970’li yıllardan bugüne Kıbrıs’ın otantik kıyafetlerini tasarlıyor.