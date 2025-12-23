Kıbrıslı Rum Loizos G. Loizou, "onkolojide en etkili 100 kişi" listesine girdi

Kıbrıslı Rum Loizos G. Loizou, uluslararası onkoloji yayın organı OncoDaily tarafından hazırlanan “Onkolojide en etkili 100 kişi” listesine dahil edildi.

Elpida Foundation, bu takdirin Loizou’nun çocuk onkolojisi alanında yıllara yayılan çalışmaları, uluslararası iş birlikleri ve sağlık hizmetlerine eşit erişim için yürüttüğü çabaların sonucu olduğunu açıkladı. Elpida Vakfı’nın başkanı olan Loizou’nun, 1990’dan bu yana Kıbrıs’ta pediatrik onkoloji hizmetlerinin gelişimine öncülük ettiği ve çocukluk çağı kanserlerinde yüksek iyileşme oranlarına önemli katkı sağladığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Loizou’nun, Senegal, Burkina Faso ve Fildişi Sahili başta olmak üzere Sahra Altı Afrika ülkeleri ile Güney Afrika Kalkınma Topluluğu’na üye ülkelerde çocuk onkolojisi kapasitesinin güçlendirilmesinde aktif rol oynadığı belirtildi. 2023 yılında Elpida’nın desteğiyle hayata geçirilen Kıbrıs Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Eylem Planı’nın (Cy-IAPCC) da bu çalışmaların önemli bir parçası olduğu ifade edildi.