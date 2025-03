Kıbrıslı Besteci ve Prodüktör İnal Bilsel’den Yeni Albüm: Once Upon a Cloudtop Meadow

Kıbrıslı besteci ve müzik prodüktörü İnal Bilsel, A New Beginning ve Paradise Lost’dan sonra 3. Albümü “Once Upon a Cloudtop Meadow” ile dinleyicileriyle buluşuyor. Albümünü Mart 2025’te dijital platformlarda dinleyicilerle buluşturmanın heyecanı içindeki sanatçı hem Kıbrıs’ta hem de yurtdışındaki hayranlarını yine yeniden masalsı bir yolculuğa davet ediyor.

Albüm müziğin kendi başına bir hikâye anlatıcısına dönüştüğü büyülü bir dünya yaratıyor

Mart ayında yayımlanacak bu sinematik konsept albüm, müziğin kendi başına bir hikâye anlatıcısına dönüştüğü büyülü bir dünya yaratıyor. Pandemi döneminde temelleri atılan ve beş yıllık titiz bir yaratım sürecinin ürünü olan albüm, orkestral müziğin görkemini oyuncak enstrümanların samimiyetiyle harmanlarken, elektronik ve ambient dokuların iç içe geçtiği zengin bir ses evreni sunuyor. Film müziklerinin çağrıştırıcı dilinden ilham alan eser,Bilsel’in bugüne dek ürettiği en sinematik ve anlatısal çalışmalarından biri olarak öne çıkıyor.



13 Mart Perşembe saat 21:00’de özel bir YouTube prömiyeri olacak

Şu anda Bandcamp üzerinden ön siparişe açık olan ve tam sürümü 13 Mart Perşembe günü dinleyicilere sunulacak albümün aynı gün saat 21:00’de ilk kez dinleyicilerle buluşacağı özel bir YouTube prömiyeri gerçekleşecek. Bu etkinlikte İnal Bilsel, canlı olarak dinleyicileriyle etkileşime geçerek gelen soruları yanıtlayacak. Prömiyer sırasında ve sonrasında, müzisyenlerin dinleyicileriyle doğrudan bağ kurmasını sağlayan, müziğin sadece bir tüketim nesnesi olmaktan çıktığı ve sanatçıya doğrudan destek sunan özel platform olan Bandcamp üzerinden ön sipariş veren dinleyiciler albümün tam sürümüne erişebilecek.



Albüm, 21 Mart 2025’te, Spotify ve Apple Music gibi diğer dijital müzik servisleri üzerinden global olarak yayımlanacak

Albüm, 21 Mart 2025’te, Spotify ve Apple Music gibi diğer dijital müzik servisleri üzerinden global olarak yayımlanacak. Baharın ilk gününe denk gelen bu tarih, albümün ruhuyla da örtüşüyor: yeniden doğuş, değişim ve mevsimlerin döngüsüyle birlikte gelen bir yolculuk.



Yurtiçi-yurtdışından gazeteciler ile uzmanlardan albüme ve İnal Bilsel’e övgü

Albüm yayımlanma öncesinde aldığı yorumlarla şimdiden büyük bir etki yaratmaya başladı. Efsanevi mastering mühendisi Bob Katz, albümü şu sözlerle övüyor: “Büyülendim! Sen büyük bir orkestrasyoncusun; ton, derinlik, denge ve stereo imaj konusunda müthiş bir duyarlılığın var. Albümünün mitolojik bir hikâye anlattığını söyleyebilirim-kelimelerle değil, orkestral olarak kullanılan vokal sesleriyle, güzel ve etkileyici bir şekilde. Miks açısından Nirvana’ya ulaşmışsın!”

Araştırmacı ve yazar Mete Hatay, Bilsel’in müzikal dünyasının ulaştığı yeni boyutları vurguluyor: “İnal’ın eriştiği müzikal olgunluk beni çok etkiledi…Bu son çalışmalar, onun müzikal sınırları keşfetmeye devam ettiğini gösterirken, yenilikçi, duygusal açıdan zengin ve çok boyutlu bir ses evreninin kapılarını aralıyor.”

Voxwave Magazine’den Helena Lynch, albümün dokusunu ve atmosferini şu sözlerle tanımlıyor: “Bu albüm, ince işlenmiş bir ipeği andırıyor; melodik ve atmosferik yapısı, dinleyiciyi farklı bir dünyaya götürüyor.”

Indie Boulevard’dan Natali Abernathy ise albümün dinleyiciye sunduğu huzurlu kaçışa dikkat çekiyor: “Bazen, etrafımızdaki dünya bir an durmayı ve farklı bir frekansa geçiş yapmayı gerektirir. Bu albüm, işte tam da böyle anları kucaklıyor; taze bir nefes gibi günlük hayatın gürültüsünü yatıştırıyor.”



Bilsel,"Nilay’s Dream" ile başlayan müzikal yolculukta yeni bir durakta duruyor

1983 yılında Lefkoşa’da doğan Bilsel, müziğe olan tutkusu doğrultusunda DAÜ’nde kompozisyon eğitimi aldı. Akademik yolculuğunu Londra’daki Royal Holloway Üniversitesi’nde yüksek lisans yaparak sürdürdü. Orkestra eseri "Nilay’s Dream", 2007 yılında Notion Kompozisyon Yarışması’nda büyük ödülü kazandı ve Londra Senfoni Orkestrası tarafından Abbey Road Stüdyoları’nda kaydedildi. Bu önemli başarının ardından, Bilsel aynı üniversitede müzik kompozisyonu alanında doktora yaparak akademik çalışmalarını sürdürdü. Araştırmaları konsept albüm,nostalji,hauntoloji üzerine yoğunlaştı.

İlk albümü A New Beginning (Sony Music Türkiye-2009), Bilsel’in bilgisayar destekli müzik prodüksiyonuna geçişini simgeliyordu. Elektronik ve akustik unsurları sinematik kompozisyonlarla birleştiren bu albüm, Bilsel’in müzikal yöneliminde önemli bir dönüm noktası oldu. İkinci albümü Paradise Lost (Sony Music Türkiye-2018), bu vizyonu daha da genişletti. İstanbul’da canlı yaylı kayıtları ve farklı müzikal geçmişlere sahip müzisyenlerle yaptığı işbirlikleriyle, eklektik ve genişleyen müzikal dünyasını pekiştirdi. Kıyamet sonrası bir dünyada geçen konsept yapısı ile bu albüm, yalnızca müzikal değil, anlatısal açıdan da derinlikli bir eserdi.

Solo çalışmalarının yanı sıra, Kıbrıslı kısa filmler için özgün müzikler besteleyen ve kolektif çağdaş sanat sergileri için ses tasarımları üreten Bilsel, hem bireysel olarak hem de grubu Nostalgia For The Future ile festivallerde sahne aldı. Özellikle Tales From The Future adlı görsel-işitsel performansı, Lefkoşa’daki sanat sahnesinde büyük yankı uyandırdı. Bu gösteri, müziğini yeni bir dinleyici kitlesiyle buluştururken, Bilsel’i yaratıcı sınırları zorlamaktan çekinmeyen bir sanatçı olarak konumlandırdı. 3.stüdyo albümü Once Upon a Cloudtop Meadow (Mart 2025), bu sanatsal yolculuğun devamı niteliğinde. Bilsel, müzikal kariyerinin yanı sıra ARUCAD’da Ses Sanatları ve Tasarımı Bölüm Başkanı olarak görev yapıyor. Eğitimci kimliğiyle, müzik prodüksiyonu ve bestecilik alanında yeni nesil sanatçılara ilham vermeye devam ediyor.

