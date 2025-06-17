Reuters: "ABD, Orta Doğu’ya savaş uçağı taşıyor"
ABD ordusu, İsrail ile İran arasındaki savaşının sürdüğü Ortadoğu'ya "askeri gücünü arttırmak amacıyla" daha fazla savaş uçağı taşıyarak konuşlandırdığı haberi verildi.
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ABD ordusu, İsrail ile İran arasındaki savaşının sürdüğü Ortadoğu'ya "askeri gücünü arttırmak amacıyla" daha fazla savaş uçağı taşıyarak konuşlandırdığı haberi verildi.
Reuters'ın üç ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, bölgedeki ABD askeri gücü güçlendirilmiş durumda.
Söz konusu yetkililerden birine göre konuşlandırılan uçaklar arasında F‑16, F‑22 ve F‑35’ler bulunuyor.
İki yetkili, bu uçakların insansız hava araçlarını (İHA) ve çeşitli mermileri etkisiz hâle getirmek amacıyla savunma gerekçesiyle kullanıldığını söyledi.
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Etiketler : İSRAİL, Amerika Birleşik Devletleri