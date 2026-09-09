Hava yarın sabah yer yer sisli olacak

Meteoroloji Dairesi, yarın sabah saatlerinin yer yer sisli olacağını bildirdi.

Meteroroloji Dairesi'nin 10-16 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sisteminin etkisiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca açık ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı, iç kesimlerde en yüksek 34-37, en düşük 18-21 , sahillerde en yüksek 30-33, en düşük 22-25, dağlık kesimlerde en yüksek 27-30, en düşük 18-21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.