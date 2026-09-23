Kıbrıs’ın güneyinde “Mısır Αkbabası” görüldü

Kıbrıs’ın güneyinde “Mısır Akbabası” (Neophron percnopterus) görüldüğü ve bunun nadir ve önemli bir olay olduğu belirtildi.

Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde akbabanın Baf’ın dağlık kesiminde yer alan “Agios İoannis” akbaba besleme ünitesinde görüldüğünü yazdı.

Akbabanın Orman Dairesi çalışanı tarafından videoya alındığını kaydeden gazete, söz konusu türün biyolojik çeşitlilik açısından oldukça önemli olarak addedildiğini belirtti.

Güneydeki Orman Dairesi’nin açıklamasına dayanarak söz konusu türün Avrupa’nın en küçük ve ne yazık ki en çok tehlike altında olan akbabası olduğunu ifade eden gazete, göçmen bir tür olan akbabanın her sonbaharda Avrupa’dan Afrika’ya seyahat ettiğini ifade etti.

Haberde Kıbrıs’ın, Mısır Akbabası’nın göç yolunda bulunduğu ve akbabanın dinlenmek ayrıca beslenmek için adayı kullandığı kaydedildi.

Öte yandan Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki akbabaların kritik oranda düşük sayıda olduğunu yazan gazete, bölgedeki daimî akbaba nüfusunu 37 olarak verdi.