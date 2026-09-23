Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, “Siyasi irademiz nettir. Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi’ni kuracağız. Denetimin güçlü, kararların şeffaf, kamu kaynaklarının hesabının verilebilir olduğu bir devlet düzenini inşa edeceğiz. Yapacağımız yapısal değişikliklerle yalnızca geçmişin hesabının sorulmasını değil, gelecekte yolsuzluğun önünü kesecek sistemi de kuracağız” dedi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamasında Özgür Gazete’nin 22 Eylül’de yayımladığı görüntülere dikkat çeken İncirli, görüntülerin kamu ihalelerinin ve kamu istihdamının nasıl yönetildiğine ilişkin son derece ciddi iddiaları bir kez daha toplumun gündemine taşıdığını belirtti. İncirli görüntüde, okullardaki temizlik ve hademe ihalelerine giren bir şirket sahibinin, işe girmek isteyen insanların önünde, işe alımların Ünal Üstel’in onayına ve oy verme karşılığına bağlı olduğunu söylediğini ve aynı şirketten daha önce 10 kişinin devlete alındığını da ifade ettiğini anımsattı.

Geçtiğimiz günlerde ise sahte diploma dosyasıyla bağlantılı vatandaşlık işlemlerine ilişkin iddialar kamuoyunun gündemine geldiğini ve herkesin bildiği, duyduğu, yurttaşların birebir yaşadığı daha pek çok örnek olduğunu ifade eden İncirli, bu olayların münferit olaylar olarak geçiştirilemeyeceğini ifade etti.

“Kamu kaynaklarının hesabının verilebilir olduğu bir devlet düzenini inşa edeceğiz”

İncirli, CTP’nin kamu kaynaklarının siyasi çıkar için kullanılmasına, liyakatin yerini torpilin almasına, yurttaşın işe ve kamu hizmetine erişiminin partizanlığa bağlanmasına karşı mücadele edeceğinin altını çizdi.

Açıklamasında, “Siyasi irademiz nettir. Hesap soracak kurumların önünü sonuna kadar açacağız. Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi’ni kuracağız. Denetimin güçlü, kararların şeffaf, kamu kaynaklarının hesabının verilebilir olduğu bir devlet düzenini inşa edeceğiz. Yapacağımız yapısal değişikliklerle yalnızca geçmişin hesabının sorulmasını değil, gelecekte yolsuzluğun önünü kesecek sistemi de kuracağız. Hesap sormak intikam değildir. Hesap sormak, hukuk devletini yeniden hâkim kılmaktır. Bu iradeyi 6 Aralık’ta sandık ortaya koyacak. Biz de halktan alacağımız yetkiyle sorumluluğumuzu yerine getireceğiz” ifadelerine yer veren Sıla Usar İncirli, bu düzenin böyle devam etmeyeceğini vurguladı.