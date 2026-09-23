DAÜ, yarın Uluslararası Kadın ve Ailenin Güçlenmesi Sempozyumu’na ev sahipliği yapacak

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda saat 09.30’da açılış töreniyle başlayacak olan sempozyum, iki gün sürecek.

Başkanlığını DAÜ Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (KAEM) Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen ve DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kağan Günçe’nin yürüttüğü sempozyum, farklı ülkelerden akademisyenleri, araştırmacıları ve uzmanları bir araya getirecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da sempozyuma katılarak, konuşma gerçekleştirecek. Sempozyuma ayrıca Prof. Dr. Pınar Ülgen de davetli konuşmacı olarak katkı sunacak.

Sempozyum kapsamında, yarın 13.00-14.30 saatleri arasında Arsinoe Salonu’nda “Cumhuriyet’in Öncü Kadınları” başlıklı özel oturum da düzenlenecek.

Sempozyumun bildiri oturumları Salamis, Othello, Soli ve Lambousa salonlarında ve çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Tüm ilgililerin dinleyici olarak da katılabileceği sempozyumun programına www.ukags.emu.edu.tr adresinden ulaşılabileceği belirtildi.