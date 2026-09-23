Afet ve acil durumlarda, özel gereksinimli bireylere yönelik müdahale sistemi için çalışma başlatıldı

Olağanüstü durum, afet ve acil durumlarda özel gereksinimli bireylere daha hızlı ve etkin şekilde ulaşılabilmesi, güvenli tahliyelerinin sağlanması ve müdahale süreçlerinin daha etkin yürütülebilmesi amacıyla Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, hareket kısıtlılığı bulunan, görme veya işitme engeli olan ve afet sırasında özel desteğe ihtiyaç duyabilecek bireylerin ihtiyaçlarının önceden belirlenmesi, müdahale ve tahliye süreçlerinde önceliklendirilmesi ve afet anında doğru kişiye, doğru zamanda ve doğru yöntemle ulaşılabilmesi amacıyla bir portal oluşturulması planlandı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, söz konusu çalışmanın ele alınması amacıyla özel gereksinimli bireylere yönelik faaliyet gösteren dernek ve vakıfların temsilcilerinin katılımıyla Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nda toplantı yapıldı.

Toplantıda, afet ve acil durumlarda özel gereksinimli bireylerin karşılaşabileceği riskler, güvenli tahliye süreçleri, bireysel ihtiyaçlar doğrultusunda yapılması gereken hazırlıklar, müdahale ve kurtarma çalışmalarında önceliklendirme ile kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Afet ve acil durumlarda toplumun tüm kesimlerinin güvenliğinin sağlanmasının temel öncelikler arasında yer aldığı belirtilen toplantıda, özellikle özel gereksinimli bireylerin afet sırasında güvenli ve hızlı şekilde tahliye edilebilmesi için afet öncesinde gerekli planlama ve hazırlıkların yapılmasının önemine dikkat çekildi.

Söz konusu çalışmanın kısa sürede hayata geçirilmesine yönelik görüş ve önerilerin ele alındığı toplantıda, afet ve acil durumlarda özel gereksinimli bireylere yönelik müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla iş birliğinin sürdürülmesinin önemi de vurgulandı.

Toplantıya, Kıbrıs Otizm Derneği, Thalassaemia Derneği, Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği, Kıbrıs Türk MS Derneği, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, KKTC Engelliler Spor Federasyonu, Cheshire Home Rehabilitasyon Merkezi ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği temsilcileri katıldı.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit:

“İş birliği içerisinde çalışmaya hazırız”

Toplantıda söz alan Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, afet ve acil durumlarda engelli bireylerin güvenli şekilde tahliye edilmesine yönelik çalışmanın önemine dikkat çekerek, bu konudaki duyarlılığı ve yaklaşımı nedeniyle Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban’a teşekkür etti.

Kibrit, daha güvenli ve kapsayıcı bir sistem oluşturulması amacıyla Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile iş birliği içerisinde çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban:

“Afet yönetimi sisteminin güçlendirilmesini hedefliyoruz”

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban da, çalışmaya katkı koyan ve iş birliği iradesi göstermek amacıyla toplantıya katılan tüm dernek ve vakıf temsilcilerine teşekkür etti.

Oluşturulması planlanan sistemin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirten Balaban, afet ve acil durumlarda hiç kimsenin geride bırakılmamasını esas alan, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarını gözeten hızlı, etkin ve kapsayıcı bir afet yönetimi sisteminin güçlendirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.