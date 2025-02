Kıbrıs’ın en büyük sinema buluşması 4-12 Nisan’da yapılacak

Evrensel yönelimini koruyan ve Kıbrıs’ta sinemanın en nitelikli ve büyük etkinliği olan Kıbrıs Uluslararası Film Günleri Festivali(CFD) bu yıl 4-12 Nisan tarihleri arasında 23.kez Lefkoşa ve Limasol’da birçok farklı mekanda gerçekleştirilecek. 23.CDF2025, sinema sanatı ve hikâye anlatımında çok disiplinli bir deneyim sunma hedefiyle yine ana mekanlar olarak kullanılan Limasol'daki Rialto Tiyatrosu ve Lefkoşa'daki Zina Palace’de heyecan verici bir gösterim ve paralel etkinlik programına ev sahipliği yaparak, yapımcılar ve izleyiciler için canlı bir diyalog alanına dönüşecek.

Kültür Bakan Yardımcılığı’na bağlı Kültür Müsteşarlığı Çağdaş Kültür Dairesi ve Rialto Tiyatrosu tarafından düzenlenen Festival, izleyicilere yenilikçi sinema eserlerini keşfetmeleri için nadir bir fırsat sunuyor. Bu yılki gösterimler, Kıbrıs'tan ve dünyanın dört bir yanından tanınmış ve yeni film yapımcılarının, çağımızın sosyal ve sanatsal meselelerine duyarlılık, cesaret ve ezber bozan bir tavırla yaklaşan ve ilk gösterimi olan seçkin filmlerini içermektedir.



Küratörler Argyro Nikolaou ve Marios Lizidis yine dopdolu bir festival programı hazırlıyor

Küratörlüğünü bu sene de yönetmenler Argyro Nikolaou ve Marios Lizidis’in üstlendiği festivalin nitelikli kurgu filmlerin yer aldığı programı, sinema dilinin çeşitliliği ve tazeliğiyle şekilleniyor. Viewfinder bölümü uluslararası sahneden seçkin filmleri ön plana çıkarırken, Uluslararası Yarışma Bölümü - Glocal Images dünyanın farklı köşelerinden güçlü anlatılar vaat ediyor. Temalar, sosyal ve siyasi hareketlerden, daha kişisel ve derin insan hikayelerine kadar çeşitli tanıklık biçimlerini araştırıyor. Filmler, çağdaş dünyanın karmaşıklığını yakalayarak, izleyici-tanıkları her bir görüntünün ardındaki hikayelere karşı kendi sorumlulukları üzerine düşünmeye davet ediyor. Yerel film yapımcılarının yaratıcılığını vurgulayan üç yeni filmin gösterileceği Kıbrıs Yarışma Bölümü ise yine festivaldeki özel konumunu koruyacak.



Filippos Vasiliadis'in tasarımı görsel, aşırı bilgi çağında tanıklık kavramını yansıtıyor

Bu yılki versiyonun görsel kimliği, aşırı bilgi çağında tanıklık kavramını yansıtıyor. Filippos Vasiliadis'in tasarımı sayesinde, kasıtlı olarak birden fazla anlama gelebilen görüntüler, izleyicinin bakış açısı ve ruh haline bağlı olarak bir yorum kaleydoskopu işlevi görüyor.



Hintli Payal Kapadia,İranlı Mohammad Rasoulof ve İtalyan Luca Guadagnino'nun yeni de gösterilecek

Festivalin seçkisinde öne çıkan filmler arasında bu yıl Hintli Payal Kapadia'nın “All we Imagine as Light” adlı yeni ödüllü filmi, sürgündeki İranlı Mohammad Rasoulof'un “The Seed of the Sacred Fig” adlı flmi ve İtalyan Luca Guadagnino'nun Daniel Craig'in başrolünü oynadığı “Queer” adlı filmi öne çıkıyor.



Festival yönetmen David Lynch'i de filmleriyle anacak

Gösterimlere Paralel programdan ve Çocuklar ve Gençler için Film Günleri'nin bu yılki edisyonundan filmler de eklenecek. Bu yıl festival yakın zamanda aramızdan ayrılan vizyoner yönetmen David Lynch'i en çığır açan filmlerinden bazılarıyla anacak.



Açılış ve kapanış törenleri Rialto Tiyatrosu’nda olacak

Festivalin açılış ve kapanış törenleri bu yıl Rialto Tiyatrosu'nda yapılacak. 4 ve 12 Nisan’da düzenlenecek açılış ve kapanış törenleri çok yönlü sanatçı Corallia Stergidou'nun imzasını taşıyacak.



Tortum ile ustalık sınıfı,Ciccarello ve Tado ile film yapımı atölyesi,Gazis ve Vedovati’yle oyuncu atölyesi

CYENS'te ödüllü film yapımcısı Deniz Tortum ile “VR film yapımı” ustalık sınıfı, Mariangela Ciccarello ve Oliwia Tado ile Kıbrıs'ın gizli mitlerinden ilham alan pratik bir film yapımı atölyesi ve tanınmış Makis Gazis ve Francesco Vedovati ile özel bir oyuncu atölyesini içeren paralel etkinlikler ise festivalin diğer ilginç ve eğitici etkinlikleri olarak öne çıkıyor.

En İyi Film Ödülü, Authorwave sponsorluğunda En İyi Kıbrıs Filmi Ödülü, Jüri Özel Ödülü, En İyi Yönetmen Ödülü ve En İyi Yönetmen Ödülü, Caretta Films sponsorluğunda En İyi Sinematografi Ödülü, CYENS sponsorluğunda En İyi Kıbrıslı Yönetmen Ödülü ve Limasol Belediyesi sponsorluğunda Bir Kıbrıs Filmi için En İyi Yorum Ödülü 12 Nisan'da düzenlenecek ödül töreninde sahiplerini bulacak. Resmi uluslararası yarışma programında ve Kıbrıs yarışma bölümünde gösterilen tüm filmler, her gösterimin hemen ardından izleyicilerin oylarıyla belirlenen ve Breaking Wave Productions sponsorluğunda verilen İzleyici Ödülü için otomatik olarak yarışacaklar.



Çocuklar ve gençler için Sinema

10. Çocuklar ve Gençler için Film Günleri 2025 Festivali, eşitlik, saygı ve dayanışmayı teşvik eden filmlerle genç izleyicileri eğitmeyi ve ufuklarını genişletmeyi amaçlıyor. 4-13 Nisan tarihleri arasında, seçilen altı film Rialto Limassol ve Strovolos'taki K-Cineplex'te gösterilirken, profesyoneller tarafından iki ustalık sınıfı ve beş atölye çalışması düzenlenecek. Aynı zamanda, öğrenciler ve 24 yaşına kadar olan kişiler için başarılı kısa film yarışması da yönetmen Athina Xenidou'nun sanat yönetiminde geri dönüyor.



6. Dot.on.the.Map Industry Days yine sinema sektörüne önemli katkılar yapacak

Etkinliğin gelişme boyutunu oluşturan ve yapımcı-yönetmen Danae Stylianou liderliğindeki ortak yapım, eğitim ve ağ oluşturma platformu Dot.on.the.Map Industry Days bu yıl 10-12 Nisan tarihleri arasında 6. kez düzenleniyor. Bu kurumsal faaliyet, Akdeniz ülkelerinden yapımcı, yönetmen ve yazarlar ile uluslararası film endüstrisinden profesyoneller arasındaki işbirliklerini teşvik etmek hedefiyle Meeting Point ve Cinema Talks adlı iki ana bölümden oluşuyor. Daha fazla bilgi için dot.cyprusfilmdays.com.

Kıbrıs yarışma bölümü İngilizce-Türkçe-Yunanca altyazılı olarak gösterilecek

Gösterim başı ve kombine olmak üzere iki kategori biletin satılacağı (Öğrenci kartının ibraz edilmesi halinde üniversite öğrencileri için ücretsizdir) festivaldeki filmler Yunanca ve İngilizce altyazılı ve orijinal diyaloglarıyla gösterilecektir. Kıbrıs yarışma bölümü ayrıca Türkçe altyazılı olarak gösterilecektir.

Daha fazla bilgi için: Rialto Tiyatrosu Tel: 77 77 77 45

Web adresi: www.cyprusfilmdays.com

Facebook & Instagram: Cyprus Film Days International Festival

Organizatörler: Limasol Belediyesi ve Lefkoşa Belediyesi himayesinde,CIPA Film in Cyprus ile işbirliği içinde, Teknik destek: Event Pro,İzleyici Ödülü Sponsoru: Breaking Wave Productions, Ödül Sponsorları: Authorwave, CYENS, Caretta Films, Ağırlama Sponsoru: Mediterranean, İletişim Sponsorları: CITY Free Press, ΡΙΚ, Dot.on.the.the.Map Endüstri Günleri Ev Sahipliği Sponsoru: Alinea, Çocuklar ve Gençler için Film Günleri İletişim Sponsoru: Alpha.

Destekleyenler: Columbia Beach Resort, Crowne Plaza Hotel Limassol, K-Cineplex, Bolt, LOEL, Lefkoşa Sinema Dostları Kulübü, Limasol Sinema Kulübü, Larnaka - Mağusa Sinema Kulübü, Kıbrıs Yönetmenler Birliği, TEPAK, Kıbrıs Üniversitesi (Mezunlar Ofisi), EMEL, Cyprus Public Transport, Limasol Gazetesi, Limasol Today, Lemesos Blog, Vestnik Kipra, ETAL.