Kıbrıs’ın en büyük kısa film buluşması ISFFC,7 Ekim’de başlayacak

Murat OBENLER

Bu yıl 13.kez gerçekleşecek Kıbrıs’ın en büyük kısa film buluşması Uluslararası Kıbrıs Kısa Film Yarışması yine dünyadan ve adadan birçok kısa filmciyi, oyuncu, sektör profesyonellerini ve sinemaseveri Limasol’da bir araya getirecek.

7-13 Ekim tarihleri arasında Rialto Tiyatrosu’nda yer alacak gösterimler yanı sıra birçok yan etkinlik de farklı mekanlarda yapılacak. Kültür Bakanlığı Yardımcılığı’na bağlı Modern ve Çağdaş Kültür Dairesi ile Rialto Tiyatrosu tarafından organize edilen Kıbrısın en büyük kısa film buluşmasında 7 gün boyunca 20:30’da Rialto Tiyatrosu’nda aralarında yarışma filmlerinin de yer aldığı topla 59 kısa filmin gösterimleri yapılacak ve saat 23:00’de başlayacak paralel gösterimlerde ise toplamda 15 film gösterilecek.

Jüri başkanlığını Jason Anderson(Toronto Uluslararası Film Festivali,Uluslararası Programcısı) yaptığı festivalde Sven Schwarz (Kurzfilm Festival Hamburg Genel Müdürü),Aris Dimokidis(Gazeteci ve podcast yaratıcısı), Sanne Jehoul(Glasgow Kısa Film Festivali program direktörü) ve Kıbrıs’tan film yapımcısı Janine Teerling de jüri olarak filmleri değerlendirecek.

Festivalin paralel etkinlikleri dikkat çekiyor

Neredeyse her gün bir paralel etkinliğin olduğu festivalde özellikle filmciler ve sektör profesyonelleri atölye,sunum ve toplantılarda biraraya gelecek. Paralel etkinlikler listesi:

--Words on Film (Pazar 8/10, 18:00-20:00,yer: the Old Vinegar House)

--Love, Art, and Politics(Pazar 8/10, 23:00, Sousou@Rialto)

--Victimhood(Pazartesi 9/10, 23:00, Sousou@Rialto)

--Solar, Lunar and Afire Journeys (Salı 10/10, 23:00, Sousou@Rialto)

--In Focus: Cyprus Art and Soul(Çarşamba 11/10, 23:00, Sousou@Rialto)

--TSFM(Yetenekler ve Kisa Film Marketi) What’s the story? (9-13/10 Rialto Theatre)

(Kıbrıs,İsrail,Mısır ve Yunanistan’dan 8 filmci ve senaryo yazarının katılımıyla geçekleşecek atölye

--Info Sessions for film professionals

Euro Connection 2024 adayı proje de belirlenecek

Euro Connection 2024 üyesi olan ISFFC, Avrupa çapındaki Avrupa Kısa Film Ortak Yapım Forumu’na katılacak ve festival kapsamında belirlenecek bir proje 6-7 Şubat 2024’teki Fransa’nın Clermont-Ferrand şehrinde yapılacak Kısa Film Marketi’ne katılma hakkı kazanacak.

Tüm filmler orijinal dilinde olup ingilizce ve Yunanca altyazı ile gösterilecek. Detaylı bilgi ve bilet için www.isffc.com.cy ve festival sosyal medya sayfalarını takip edebilirsiniz.

Erdoğan Kavaz bu kez oyuncu olarak festival seyircisinin karşısına çıkıyor

Ulusal Yarışmada oyuncu Erdoğan Kavaz da yönetmenliğini Argyro Nicolaou’nun yaptığı . “Athalassa” filminde oynuyor. Daha önce belirlenen 11 Ulusal Yarışma Filmi ise:

1. Athalassa, yön: Argyro Nicolaou

2. Acceptance, yön: Mark Kassinos

3. Βuffer Zone, yön: Savvas Stavrou

4. Death of a format, yön: Marios Lizides

5. First call, yön: Frantzeskos Zarou

6. Ι am an alien, yön: Nicolas Karatzas

7. If you need me, I will fly, yön: Christina Georgiou

8. Milk-rose, yön: Constantinos Patsalides

9. Pillars, yön: Andreas Dimitriou

10. Posidonies, yön: Antis Iakovou, Evie Demetriou

11. The tornado outside, yön: Maria Tomazou