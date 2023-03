Kıbrıs yurttaşlarının beşte biri yurtdışında dünyaya geldi...

Kıbrıs Haber Ajansı CNA’in bir haberine dayanarak Cyprus Mail gazetesi “Kıbrıs yurttaşlarının yüzde 22.7’sinin yurtşında doğmuş olan yurttaşlardan oluştuğunu” yazdı. Eurostat’ın geçtiğimiz Çarşamba günü açıklanan 2021 verilerine dayanan haberde Kıbrıs’ta her bin kişiye karşılık 27 mültecinin adaya geldiğine dikkat çekildi.

Kıbrıs yurttaşlarından gerek AB, gerekse üçüncü ülkelerde dünyaya gelenlere bakıldığında, AB ülkeleri arasında üçüncü sırada bulunduğunu yazan Cyprus Mail, “Kıbrıs, başka bir AB üyesi ülkede dünyaya gelmiş yurttaşlar bakımından yüzde 10.6 ile ikinci sırada bulunmakla birlikte, üçüncü ülkelerde doğmuş olan yurttaşları bakımından ise yüzde 12.2 ile beşinci sırada bulunuyor” diye yazdı.

2021 yılında Avrupa Birliği’ne, AB dışından 2.3 milyon mülteci giderken, 1.1 milyon kişi de AB’den, AB üyesi olmayan bir ülkeye göç etti.

Kıbrıs, 2021 yılında her bin kişilik nüfusa oranla en fazla mültecinin geldiği üçüncü AB ülkesi oldu. AB ortalamasına göre her bin kişilik nüfusa karşılık beş mülteci gelirken, Lüksemburg’a her bin kişiye karşılık 40 mülteci, Malta’ya ise her bin kişilik nüfusa kıyasla 35 mülteci gitti.

Her bir üye ülkenin nüfusunun bir başka ülkede doğma oranına göre, 1 Ocak 2022 itibarıyla Lüksemburg’ta nüfusun yüzde 49.4’ü, Malta’da nüfusun yüzde 23.6’si ve Kıbrıs’ta da nüfusun yüzde 22.7’si bir başka ülkede dünyaya gelmiş bulunuyordu. Bir başka AB ülkesinde doğmuş olan nüfus bakımından en yüksek oran Lüksemburg’ta (yüzde 33.8) oldu – bunu yüzde 10.6 ile Kıbrıs ve yüzde 9.3 ile Avusturya izliyor.

AB üyesi olmayan üçüncü bir ülkede dünyaya gelme oranına göre Malta birinci sırada (yüzde 15.7), Lüksemburg ikinci sırada (yüzde 15.6), İsveç üçüncü sırada (yüzde 14.9), Estonya dördüncü sırada (yüzde 13.1) ve Kıbrıs beşinci sırada (yüzde 12.2) bulunuyor.