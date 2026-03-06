Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri örgütleniyor

KTEZO’dan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Genel Kurulu, KTEZO Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi Konferans Salonunda saat 10.00’da başlayacak. Başkan, Yönetim ve Denetleme Kurulunun seçileceği genel kurulda, bazı karar tasarılarının tartışılması ve oylanması da bekleniyor.

Örgütlenme, KTEZO üyesi 70, izinlendirilmiş kamu taşımacısı statüsü taşıyan işletmecinin başvurusu ile başladı. Süreç, Cumartesi günü yapılacak genel kurulla tamamlanacak.

Kamu Araç İşletmecilerinin başvurusunu değerlendiren KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, bu başvurudan onur duyduklarını, yasanın gereğini yerine getirerek, kamu taşımacılarının birliği için çalışacaklarını vurguladı.

Tulga, toplu taşımacılık sisteminden, mesleğin onuruna, şoför eğitimlerine kadar sorunların öncelikle sektör içinde ele alınmasının şart olduğunu ve tek sesle muhatap makamlarla masaya oturulması gerektiğini belirtti.