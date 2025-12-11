Kıbrıs sorununun çözümü siyasi eşitlik temelinde

Liderler, asıl hedefin Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde siyasi eşitlik temelinde çözümü olduğunu vurguladı.

Kıbrıslı liderler Tufan Erhürman ve Nikos Hristodulidis, geçiş kapılarında görevli personel sayısında artış yapma konusunda uzlaştı.

Liderler bunun yanında, yeni geçiş kapıları açılması, Hellim meselesi ve Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi’nde boru hatlarının döşenmesi konularında mümkün olan en kısa sürede bir anlaşmaya varmaya odaklanma konusunda mutabakata vardılar.

Erhürman ve Hristodulis’in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile yaptığı üçlü görüşmenin ardından BM Sözcülüğü tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, toplantı olumlu ve samimi bir atmosferde geçti. Liderler, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik çalışmalar ve çözüm ortamı oluşturmayı hedefleyen çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

“Güven artırıcı önlemler önemli, ancak çözümün yerine geçemez”

İki lider, asıl hedefin, Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde siyasi eşitlik temelinde çözüm olduğu konusunda mutabık kaldı. Bunun yanında liderler, çözüm için uygun bir ortam yaratılmasında güven artırıcı önlemlerin önemli olduğu, ancak bu önlemlerin Kıbrıs sorununun çözümünün yerine geçemeyeceğinin altını çizdi.

Erhürman ve Hristodulidis daha önce üzerinde uzlaşılan güven yaratıcı girişimler konusunda durum değerlendirmesi yaparak, yeni fikirler ortaya koydular. Liderler, özellikle yeni geçiş kapıları açılması, Hellim meselesi ve Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi’nde boru hatlarının döşenmesi konularında mümkün olan en kısa sürede bir anlaşmaya varmaya odaklanma konusunda mutabakata vardılar.

Liderler, ayrıca geçiş kapılarında görevli personel sayısında artış yapma konusunda uzlaşarak, Metehan sınır kapısında başlayan ve birkaç ay içinde tamamlanacak olan yol genişletme çalışmaları hakkında memnuniyet bildirdiler.

Geniş formatlı toplantıya hazırlık

Her iki lider, BM Genel Sekreteri tarafından düzenlenecek geniş formatlı bir sonraki gayriresmi toplantıya katılma yönündeki taahhütlerini yinelediler. Bu süre zarfında, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar’ın yararına somut çözümler ortaya koymak amacıyla adadaki çalışmaları sürdürme kararlılıklarını ortaya koyan liderler, bunun yanında söz konusu geniş formatlı toplantının başarıya ulaşmasını sağlamak için gerekli çabayı göstereceklerini vurguladılar.

Bu doğrultuda Erhürman ve Hristodulidis, gerekli olduğu kadar sık bir araya gelmeye hazır olduklarını kaydetti ve temsilcilerine düzenli toplantılarını sürdürmeleri talimatını verdi.

Gömü yerlerine ilişkin bilgi sahibi olanlara çağrı yapıldı… “Gizlilik ilkesi korunuyor”

Açıklamada, görüşme öncesinde iki liderin Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) antropoloji laboratuvarını ziyaret ettiğine dikkat çekildi. Liderler bu vesileyle, Komite üyeleri, laboratuvar çalışanları ve bağışçılar dahil olmak üzere komitenin yürüttüğü etkin insani çalışmalar hakkında takdirlerini ifade etti.

Erhürman ve Hristodulidis, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarının siyasi müdahalelerden uzak tutulmasının kritik önem taşıdığını, bu insani sürecin siyasallaştırılmasından kaçınılmasının önemine vurgu yaptı. Liderler, bunun yanında gömü yerlerine ilişkin bilgi sahibi olan herkesin bu bilgileri KŞK’yle paylaşması çağrısında bulunarak, gizlilik ilkesinin kesin şekilde korunacağının altını çizdi.