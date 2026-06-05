Kıbrıs RoboFest 7 Haziran’da yapılacak

Bilim, teknoloji ve yaratıcılığı bir araya getiren Kıbrıs RoboFest, 7 Haziran Pazar günü yapılacak.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, RoboFest Gönyeli İlkokulu Kapalı Spor Salonu’nda 10.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. RoboFest’te öğrenciler, orman yangınları konusuna odaklanarak yangınların önlenmesi ve etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi projeler geliştirdi.

RoboFest’te katılımcılar; yangın algılama sistemleri, erken uyarı teknolojileri, otonom söndürme çözümleri ve çevre koruma projelerini sergileyecek.

Etkinlik kapsamında düzenlenecek Drone Cup yarışması ise insansız hava araçları teknolojilerine ilgi duyan öğrencileri buluşturacak. Katılımcılar hız, kontrol ve teknik becerilerini sergileyecek.

Organizasyon Komitesi, çocukların yalnızca teknolojiyi kullanan değil, aynı zamanda üreten ve toplumsal sorunlara çözüm geliştiren bireyler olarak yetişmelerinin önemine dikkat çekerek, tüm halkı etkinliğe davet etti.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Turkcell, Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi, MasterKids, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Cengo-V Vakfı ve gönüllüler etkinliğe destek verirken, Haber Kıbrıs da etkinlikte basın sponsoru olarak yer alacak.