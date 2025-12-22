“Kıbrıs El Sanatları Koruma Derneği” kuruldu

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, ELKO’nun ülkede üretimi devam eden el sanatlarını kayıt altına alarak, genç nesillere aktarılması, üretiminin bilinmesi ve korunmasını sağlamayı ve üreticiler arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirmesinin hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, derneğin amaçları KKTC’de üretimi devam etmekte olan nakış, örgü, örücülük, koza, ahşap doğrama ve dokuma gibi el sanatlarının yapımı ve gelişimi ile ilgili bilgileri kayıt altına alarak kültürel mirasın bir parçası olan el sanatları üretiminin bilinmesi ve korunmasını sağlamak, sivil toplum bilinci ve laik hukuk devleti kuralları çerçevesinde, genelde kadınların ürettikleri el sanatlarının devamını ve tanıtımını sağlayarak el sanatlarının ülke ekonomisindeki öneminin ve katkılarının sürdürülmesine yardımcı olmak ve toplumda eski nesiller tarafından üretilen el sanatlarının genç nesillere aktarılarak devamını sağlamak ve bu tür kültürel faaliyetlerin sayılarının artırılması için üreticiler aralarındaki iş birliği ve dayanışmaların geliştirilmesini sağlamak olarak açıklandı.

Derneğin ilk Genel Kurul toplantısını yaptığı 11 Aralık tarihinde belirlenen yönetim organları şöyle:

"Yönetim Kurulu Başkanı Aysel Özyürek; Asbaşkan Fatma Kınış; Genel Sekreter Meliha Sönmeztürk; Sayman Hayriye Tamkan; Sosyal İşler Sorumlusu Ayşen Selimoğlu; Dış İlişkiler Sorumlusu: Ayşe Sağer; Örgütlenme Sorumlusu Rezan Baybora; Eğitim ve El İşleri Araştırma Sorumlusu Şenay Ekingen; Yedek üyeler Dudu Özsaidoğlu ve Radiye Tunçsezen"

Denetleme Kurulu Fatma Tuna, Gönül Bahçeci ve Duysal Türk; Disiplin Kurulu Emine Akşahin, Neriman Özdemir ve Gülşen Küçük'ten oluşuyor.