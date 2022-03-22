KIB-TEK'ten 'planlı kesinti' duyurusu: Hangi saatlerde, nerede elektrik yok?

KIB-TEK, yatırım eksikliği ve üretim yetersizliği nedeniyle bugün 17:30-19.00, 18:30-20:00 saatleri arasında elektrik kesilecek bölgeleri duyurdu.

AÇIKLAMA ŞÖYLE:

DEĞERLİ TÜKETİCİLERİMİZ, AŞAĞIDA BELİRTİLEN BÖLGELERDE, YATIRIM EKSİKLİĞİ VE ÜRETİM YETERSİZLİĞİ NEDENİ İLE ELEKTRİK KESİNTİSİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR. * YAŞANACAK KESİNTİLER 1’ER SAAT OLACAK ŞEKİLDE PLANLANMIŞTIR. *

BÖLGESEL OLARAK YAPILAN ÇALIŞMAYA GÖRE; 17:30 – 19:00 SAATLERİ ARASINDA KESİLECEK BÖLGELER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;

LEFKOŞA BÖLGESİ

• Şehit Çocuğu Arsaları Bölgesi, Gönyeli Belediye Binası Batısı, Öğretmen Sosyal Konutları Bölgesi ve Levent İlkokulu Bölgesi

• Lefkoşa Fuar Alanı ve Civarı, Gönyeli Çemberi Civarı

• Levent Kesimhane ve civarı, Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı

• Atatürk Spor Kompleksi, Merkezi Cezaevi, Sanayi Bölgesi’nde Lefkoşa İtfaiye Şube Amirliği, Taşkınköy Sosyal Konutları, Ecvet Yusuf Caddesi ve Civarı ve Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nin bir bölümü

MAĞUSA BÖLGESİ

Meriç, Gaziköy, Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlu ve Kurudere

• Telefon Dairesi, Sulu Çemberden Atatürk Çemberine kadar olan salamis yolu,

• Apartman tipi sosyal konutları, Atatürk Çemberi, Zafer Anıtı bölgesi, Elektrik Kurumu, Namık Kemal Lisesi, Otobüs Terminali,

•Eski Lemar Bölgesi, Bölgede bulunan Levent ve Hacıali Apartmanları, Polis Müdürlüğü, Mağusa Tıp Merkezi, Deniz Plaza, Alasya İlkokulu,

•Çocuk Parkı Bölgesi, Benzincioğlu Petrol, Sema Hotel ve karşısı, Baykal bölgesinin bir bölümü

• Derinya, Derinya Sınır Kapısı, Kapalı Maraş, Ordu Evi, Deniz Evi, Palm Beach

GİRNE BÖLGESİ

Girne Polis Müdürlüğü ve Civarı, Ciklos Mevkii, Onar Village ve Civarı, Doğanköy'ün Güneyi, Eminağa Seralar Bölgesi ve Girne Belediyesi Su Pompaları, Beylerbeyi Dağ Kısmı, Begonvil Evleri Bölgesi, Ozanköy Mezarlık Bölgesi.

• Çamlıbel, Tepebaşı, Koruçam, Akdeniz, Kayalar ve Sadrazamköy

• Alsancak Mezarlık Bölgesi, Alsancak Ankara Caddesi ve Atakara Market Civarı, Alsancak Belediyesi ve Bölgesi, Green Petrol Bölgesi, Lapta Huzur evi ve Gençlik Kampı Bölgesi,Alsancak Futbol Sahası Güneyinde kalan kısım.

• Tekneciğin Batısı, Acapulco Kavşağı ve Barış Plajı Bölgesi, Çatalköy Halk Plajı ve Çatalköy Kuzey Sahili, Mühimmat Bölüğü, Arapköy, Chelsey Village Bölgesi ve Arapköy Su Pompası, Çatalköy'ün Doğusu, Özyalçın Evdim Evleri, Emtan, Eurocost, Çetin Atalay, Laden Siteleri Bölgesi ve Şehit Çocuğu arsaları

GÜZELYURT BÖLGESİ

• Güzelyurt Çarşı – Güzelyurt, Kumköy Anayolu, Yayla (Kumköy), Yayla I. ve II. Etap Kırsal Kesim arsaları, Kumköy Su Motorları, Güzelyurt Belediyesi Arıtma Tesisi

18:30 – 20:00 SAATLERİ ARASINDA KESİLECEK BÖLGELER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;

LEFKOŞA BÖLGESİ

Gönyeli’nin bir bölümü, Gönyeli Ağıllar ve Kanlıköy Bölgesi

• U.K.Ü, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve civarı, Haspolat Çemberi ile Hurdacılar Arası Bölge ve Haspolat

• K.T Müteahhitler Birliği Binasi, YarPlus Civarı, Atatürk Meslek Lisesi ve İçişleri Bakanlığı Civarı ile Göçmenköy Trafik Işıkları bölgesi

• Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arasında kalan bölge, Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Polis Lojmanları ile Mülk Sitesi arasında kalan bölge, Boğaz Polis Lojmanları ile Karter Kışlası arasında kalan bölge

MAĞUSA BÖLGESİ

• Salamis caddesi, Gülseren Bölgesi, Gülseren Askeri Kışla, Karakol Bölgesi’nin bir bölümü ve Sakarya Bölgesi

• Altıok, Ulu Cami, Serap Çorap, Açık Pazar, Belça, Veyselliler Bölgesi, Kombos Meydanı, 2.5 mil yolu Harnıp Fabrikası Bölgesi, Döveç Düğün Salonu, Aypar, Şadan Hotel, Canova Benzin ve Baykal Bölgesinin bir bölümü

GİRNE BÖLGESİ

• Alsancak'ın bir kısmı, Milos Park Sitesi, Riverside Hotel Bölgesi, Andelip ve Kavanlar Siteleri ve Civarı

• Alsancak Lemar ve Bölgesi, Merit Crystal Cove Hotel ve Çevresi, K'oğlu Caddesi Batısı, Starling Market ve Deniz Kızı Hotel Bölgesi, Barehill Hotel, Çıkartma Plajı Batısı

• Alsancak Sahil, 5. Alay ve Camelot Beach Club Bölgesi, Ak 2000 Sitesi, Lapta Oteller Bölgesi, Oteller Bölgesi Dağ Kısımı, Aytoro Mahallesi ve Lapta Polis Karakolu ile Bölgesi

• Girne Barış Parkı Civarı, Soli ve Artsan Siteleri, 19 Mayıs Koleji ve Civarı, KTBK Kolordu K'lığı, Doğanköy Çemberi

• Yukarı Girne'nin bir kısmı, 20 Temmuz Stadı ve Çevresi, Akpınar Pastanesi Cemberi ve Civarı, Girne Belediyesi Arıtma Tesisleri ve Civarı

• İnönü Caddesi, Girne 23 Nisan İlkokulu ile Anafartalar Lisesi ve Çevresi, Girne Çarşı ve Liman Hotel Bölgesi, Girne Marina Bölgesi, Colony Hotel ve Beycanlar İş Merkezi Bölgesi

GÜZELYURT BÖLGESİ

• Gülkent Yurtları ve Kıbrıs Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Güzelyurt Sanayi ve Terminal Bölgesi