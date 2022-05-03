“KIB-TEK’te yaşananlar derhal yargıya taşınmalı”

Fayka Arseven KİŞİ

Maliye ve Ekonomi Bakanlığı eski bürokratı deneyimli maliyeci Erkan Okandan, KIB-TEK’i zarara uğratanların yargılanması gerektiğini vurguladı.

Okandan, KIB-TEK’in mali durumunun gözler önünde olduğunu ifade ederek, yıl yıl, hangi hatalar yapılarak zarara uğratıldığının belli olduğunu ve bunun derhal muhalefet ve bağımsız sayıştay gibi kurumlar tarafından yargıya taşınmasının önemine işaret etti.

TL para biriminden kaynaklı yaşadığımız mağduriyeti de gözler önüne seren Okandan, bir an önce Euro’ya geçilmesi gerektiğine dikkat çekti.

“Şu an bizim yaşadığımız ve Türkiye’nin yaşadığı tamamen para politikaları neticesi yaratılan bir enflasyondur” ifadesinde bulunan Okandan, “Bunu da Kıbrıslı Türkler olarak katmerli bir şekilde ödüyoruz. TC olarak sen bana bunu karşılamayacaksan bunun içerisinde ben ne yapacağım?” diye sordu.

“TC bankalarına ciddi bir para kaçışı başladı” diyen Okandan, “TC bankaları üzerinden hesap açılıp tamamen kur korumalı mevduata geçen insanlarımız var. KKTC olarak BSİ vergisi açısından kamu maliyesinin gelir kaybı var. Eski Maliye Bakanı Sn. Dursun Oğuz bu konuda aylar önce çalışmalar başladı demişti. Ne oldu bizim çalışmalar” diye sordu.

Bu hafta Erkan Okandan ile hem ekonomide yaşananları hem de KIB-TEK’i konuştuk.

YENİDÜZEN: KIB-TEK’te sular durulmuyor. Nedir yaşananlar?

OKANDAN: Şu an enerji dediğimizde akla KIB-TEK geliyor. Çünkü bu ülkenin enerjisinin yüzde 55’ni KIB-TEK üretir, yüzde 45’ni de AKSA.

2018 yılında biz görevdeyken nizamnamenin gereklerini yerine getirdik. Nizamname der ki; ‘KIB-TEK kar amacı güden bir kuruluş değildir. Ancak KIB-TEK zararına da satış yapamaz. Bu noktada nizamnameyi düzenleyeceksin der bunun sorumluğunu da yönetim kuruluna verir. İlgili bakanda diğer kararlarda olduğu gibi yanlış işlemlerde yönetim kuruluna hesap sorma hakkına sahiptir. Ne yazık ki son 3 yılda biz de bakanlar eliyle yönetim kurullarının zam talepleri bir dönem engellendi. Bir dönem ise hiç kimse kusura bakmasın ama aynı dümen suyunda adım atıldı. Yani Nizamname çiğnendi. Sonuç olarak ne ilgili yönetim kurulları nede ilgili bakanlar işlenen bu suçlardan kendilerini dışlayamazlar, Hep beraber el birliğiyle kurumu mali anlamda batırdılar. İnşallah kimsenin yanına kalmaz ve birileri bunu sorgular ve yargıda gereğini yapar.

Elektrik maliyetleri neyse bunu tarifelere yansıtmak zorundasın, maliyet hesaplarının içinde KIB-TEK’in cari yılda öngördüğü yatırımlar için de pay ayrılmıştır. Biz bunu 4’lü hükümet döneminde gözettik. KIB-TEK o dönem Ekonomi Bakanlığı’na bağlıydı. Ne zamana kadar? 2018’in Ağustos-Eylül aylarına kadar. Kurların anı sıçraması sonrasında dolayı doğal olarak KWS maliyetlerimiz arttı. Yasa der ki; bunu maliyetlere yansıtacaksın çünkü KIB-TEK bir hayır kuruluşu değildir. Devlet bir sübvanse yapacaksa, kamu maliyesi üzerinden bunu yapacak. Bu ortamda bizim bunu maliyetlere yansıtmamız halinde ne reel sektör ne hane halkının bunu ödeyecek gücü olmaması reel sektörün ise ürettiği mal ve hizmetlerin fiyatlarına elektrik fiyat artışından kaynaklı maliyetleri yansıtması halinde çarpan etkisiyle enflasyonun tetikleneceğimden dolayı tahammül edemez.

O dönem oturduk ve artısı/eksisiyle hesap kitap yaptık. Biz bu zammı yansıtırsak reel sektör ve hane halkı bunu karşılayamayacak artı kamu maliyesine ciddi bir mükellefiyet doğacak. Ne zaman? 2019’un Ocak ayında yasa gereği vermen gereken eşel mobilden dolayı. Biz bunun üzerinden bir hesap kitap yaptık; kamunun devlet tarifesinin ki devletin tükettiği elektrik genel tüketimin içerisinde yüzde %3.5-4 civarındadır. Geriye kalan yüzde %96,5’ tüketimin fiyatları aynen devam etsin. Oradan doğacak olan zararı devlet tarifesi artırılarak oradan doğacak zararı kompanse etsin. Burada amaç KIB-TEK zarar etmesin. Çünkü KIB-TEK’in kar etmeme gibi bir misyonu var. Ama zarar da etmemesi lazım. Çünkü zarar etmesi halinde bunun sonucu borçlanma ve Kes maliyetlerine ilave ek maliyet artışı demektir. (2019 sonrası bu yaşandı ve halen yaşanıyor) Borçlanmayla kısa günü kurtarırsın çünkü borçlanmanın da ek finansman maliyeti vardır. Er veya geç bunu tarifelere yansıtmak zorundasın. Aynen şimdi olduğu gibi yani son 3 yılda siyasi popülizm adına yapılan yanlışların bedelinin toptan ödenmesinin istendiği gibi!

Zam yapılmamasının bir başka alternatifi nedir? Devletin sübvanse etmesidir. Bizim yaptığımız da buydu. Devlet tarifelerine ekleyerek diğer tarifeleri çapraz sübvanse ettik. Totalde kurum zarar etmedi.

Altını çizerek söyleyeyim; hiçbir mal ve hizmet sonsuza kadar sübvanseye edilemez. Sonsuza kadar da maliyetinin altında satılamaz.

KIB-TEK’in 2018 kesinleşmiş bilançoları yayınlandı. Vergi öncesi KIB-TEK 10 milyon 816 bin 980 TL kar etti. 4 milyon TL de kurumlar vergisini ödedikten sonra 6 milyon TL gibi bir kar kaldı.

Olgun Amcaoğlu geçtiğimiz günlerde dedi ki; “CTP hükümeti döneminde 120 milyon kamu maliyesine yüklendi faizleriyle 141 milyon TL ödedim.”

Doğrudur 141 milyon ödedin ama bu işlevi biz yapmakla hane halkı ve reel sektörün giderlerine yüklenmedik. Herkesin harcanabilir geliri cebine kaldı, ekonomiye enjekte edildi. Elektrik fiyatlarından kaynaklı piyasadaki mal ve hizmetlere artış gelmedi. Gelmediği için de enflasyon artmadı. Kamu maliyesi olarak 2019 yılı başında ve bundan sonraki yıllarda ekstradan fazla maaş artışı vermen engellendi. Transfer giderlerin artmadı. Böyle bir denge oluştu. 2018’de TC tarafından savunma giderleri olması gereken miktar kadar gönderilmedi, aradaki fark yerel kaynaklardan sağlamış olmamıza rağmen kamu maliyesi 2018 yılını 40 milyon TL artı ile kapattı. Yani KIB-TEK zarar ettirilmezken kamu maliyesinde olumsuz etkilenmedi.

Biz 2019’da hükümeti devrettik. En son fiyat tarifeleri 1 Nisan 2019’da düzenlendi. O tarihten sonra hiçbir tarife düzenlemesi yapılmadı.

Hasan Taçoy bakanlığı döneminden 2022 Mart sonuna kadar hiçbir tarife düzenlenmesi yapılmadı. Bunun sonucu ne oldu? Yine 2019’un kesinleşmiş bilançosu 125 milyon 368 bin 768 TL kurum zarar, 2020 yılı kesinleşmiş bilançosuna göre 60 milyon 151 bin 080 TL zarar.

YENİDÜZEN: Peki bu dönemlerde bu zarar oluşurken, yapılan en büyük hata neydi?

OKANDAN: Bu kesinlikle muhalefet ve bağımsız denetçi kuruluşları tarafından sorgulanmalı, araştırılmalı ve yargıya mutlak surette götürülmelidir. Pandeminin etkisiyle 2019’da kredi faizleri yüzde 9-11 bandına düşmüştü. Olgun Amcaoğlu’nun Maliye Bakanlığı döneminde kamunun ihtiyaç duyduğu finansman ihtiyacından dolayı Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç edildi. 2-3 kez yüzde % 9-11 bandından kamu maliyesi borçlandı. Kabinenin diğer bakanı yani Ekonomi ve Enerji bakanı ise tarifeleri düzenlemedi/düzenletmedi bundan dolayı gelir/gider dengesi bozuldu. Finansman ihtiyacı için Maliye Bakanlığı gibi KIB-TEK için gidip yüzde %9-11’den finans kuruluşlarından borçlanma AKSA’ya borç tak ve AKSA ile yapılan ana sözleşme gereği ; AKSA’nın her ay bir önceki cari ayın kuruma gönderdiği faturası için gerekli ödemeyi yapma ve %16.2 den piyasa kredi faizlerinin 1.5 katı faiz öde. Buna neden olan bakanlığın adının başında da ekonomi olsun!

Çıksın biri bana bunu anlatsın; ‘ben tercih yaptım bakanlık olarak evet zararına satış var. Ama ben öngörüyorum ki düzelecek.’

Düzelinceye kadar sen ek maliyet yaratmaman gerekir. Biri gider yüzde 9-11’den borçlanır, devletin ihtiyacı olan finansmanı sağlar. Sen de git borçlan niye yüzde 16.2’den AKSA’ya faiz ödendi? Bunu sadece ben de söylemiyorum. 8 Aralık 2021 basın toplantısında Sn. Sunat Atun da söyledi, rakam da ifade etti. 41 milyon TL.

Bu ülkede eğer buda sorgulanmayacaksa, sivil toplum, bağımsız yargı organları, muhalefet gereğini yapmayacaksa bu ülkede ekonomiyle, Mali disiplinle ilgili bir şey konuşmanın anlamı yoktur. Ne protokol ne ekonomi konuşulmasın çünkü son 3 yılda KIB-TEK öznelinde yapılanlar bunu göstermektedir.

Bunun sonucunda 2019’da KIB-TEK 125 milyon 368 bin 768 TL zarara uğradı.

2020’de zarar 60 milyon 151 bin TL. 2019 yılına göre 2020 yılında zarar yarı yarıya daha az Niye? Çünkü pandemi nedeniyle fuel oil fiyatları düşmüştü. 1 KWS Elektrik maliyetinde yakıtın payı değişken olmakla birlikte %65-77 aralığındadır.

2021’de Arıklı döneminde durum daha da vahim oldu. Fuel-oil fiyatlar arttı, kurlar çıktı sonuç olarak zam ihtiyacı oluştu. Bu ortamda açıklamalara bakıyoruz, 5 Ağustos 2021 tarihinde KTV’de Sayın Olgun Amcaoğlu Eğitim Bakanı ve kabine üyesi sıfatıyla kurum müdürü Gürcan Erdoğan’ın “batıyoruz, yüzde 30 zam yapmamız lazım” açıklamasına yönelik “kesinlikle öyle bir zamma ihtiyaç yok. Bazıları haddini aşıyor. Sayın Başbakan Saner’e de söyledim’ dedi.”

2019-2021 döneminde zarardasın nasıl zamma ihtiyaç yok?

8 Aralık 2021 tarihinde Sunat Atun basın toplantısında; ‘kurumun 800 milyon borcu var. 376 milyon da kurum zarara uğratıldı. Sadece AKSA’ya 42 milyon TL faiz ödedik’ dedi.

Sonra Kanal T’de KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz; ‘kurumun 1.3 milyar TL borcu var. Zararına satış olamaz. Günün sonunda bizi yargılayacaklarını biliyoruz’ dedi.

Niçin bir anda borç/zarar bu kadar arttı? Çünkü hem kurlar hem fuel oil fiyatları arttı. Artı mevsimsel nedenlerden dolayı tüketim arttı. Bütünsel bir ekonomi politikası gözetilmediği için en ucuz ısınma zararına satış yapılan elektrik ile yapılabildiği için elektrik tüketimi arttı. Yani zarar katlandı.

Seçim bitti seçimden bir hafta sonra Sunat Atun Meclis kürsüsünden ‘kurumun borcu 1.75 milyar TL’ dedi.

Aynı Sunat Atun bir hafta sonra, ‘kurumun borcu 2 milyar TL’ dedi. Mübarek tansiyon gibi çıkar duruma geldi!

Özellikle Arıklı döneminde dizel jeneratörleri emre amade tutulmadığı için bakımlarını zamanında yapılmadığı için dizel jeneratörler kırılıma uğradı. Dolayısıyla elektrik talebi kadar üretim kapasitesine ulaşılamadı. Üretim yetersizliği oluştu. Yani üretim yetersizliği esasta 1-santrallerin bakım onarımları yapılmadığı için emre amade olmadı.

2-Elektrik ısınma amaçlı kullanılabilecek diğer araçlara göre zararına satış nedeniyle fiyatının düşüklüğünden dolayı cazip oldu.

3-Kurum finansal açıdan darboğaza yüklendiği ve idari zafiyetler nedeniyle zamanında gerekli yakıt tedarikinde bulunmadığından kesintiler yapıldı.

Özetle son 3 yılda siyasi popülizmin tavan yaptığı bu dönemde sırasıyla önce 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi, sonrasında UBP’nin kurultayı (ilgili bakan adaydı) akabinde Arıklı dönemi ki bu dönemde neler olmadı neler!

Son olarak Sn. Atun dönemi ve 8 Aralık 2021 basın toplantısında yaptığı açıklamalar sonrasında “Bu kez gereği yapılacak” diye umutlandık. Ama 23 Ocak 2022 tarihinde seçim vardı. An. Atun da kendinden önceki 2 bakan gibi ki isim vermeden onları basın toplantısında suçlamıştı, aynı yolu izledi yani siyasi çıkarlar uğruna siyasi popülizm ve bir kurumun çöküşünü hızlandırdı.

‘4’lü hükümet döneminde gerekli yatırımları yapsalardı bunlar yaşanmayacaktı’ denildi. Yukarıda son 3 yılda ve 2018 yılında yaşananları olabildiğince en basit şekilde ifade etmeye çalıştım. Ancak buna rağmen hala eleştiri yapılıyorsa tebessüm ederek, saygı duyarım bu eleştirilere ve2018’de 2019-2022 döneminde yaşananlar yaşandı mı çerçevesinde eleştirenlerin özeleştiri yapması gerekir kanaatindeyim. Biz kurumu zarara uğratmadık. Makineler emre amade oldu. Evet makinenin biri arıza yapsaydı sıkıntı olurdu, üretim açığı doğardı. Ama bizim dönemimizde Güneyle tam enterconnecte olduk. Bunlar gözardı edilmemesi gereken şeylerdir. Entsoe yetkilileriyle Brüksel’e gidilerek görüşüldü. Orda söylenilen 2 ülke tarafından (Güney ve Türkiye ) bize yazı yazılarak engel olunmayacağı söylenirse TC ile enterkonnekte bağlantıya bizim itirazımız olmaz dendi.

Bu TC yetkililerine en üst düzeyde aktarıldı. Ancak ne yazık ki TC tarafından gerekli adımlar atılmadı, girişim yapılmadı. Sonrasında bilindiği üzere 2019 yılında 4’lü hükümet döneminde üretim kapasitesinin artırılması için uluslararası ihaleye çıkıldı. Bizden sonraki hükümetler döneminde bu çerçevede sendikayla protokoller imzalanmasına rağmen gerekli adımlar atılmadı. Bahsedilen yatırımlar 3 yıllık nü süreç içerisinde 2 kere yapılabilirdi.

YENİDÜZEN: Tüm bunların olmaması için ne yapılmalıydı?

OKANDAN: Ülkedeki her türlü mal ve hizmetin ciddi maliyetidir enerji. Kamu maliyesinin bunu sübvanse edebilme gibi bir durumu ne Yazık ki içinde bulunduğumuz ortamda yoktur. En azından hane halkı ve reel sektörün talep ettiği fiyatları sübvanse edecek oranda yoktur.

Güney, “Maraş’ı kapalı tutun, biz de size Ercan’ın uluslararası uçuş yapmasına onay vereceğiz’ diyor. Bunun turizme hatta eğitime yansıması çok büyük olurdu. Bu yansıma her sektöre yansıyacaktı sen bunu kamu maliyesi olarak her sektöre finanse edebilir misin? Maraş’ın şimdi kime ne faydası var. Siyasette vizyon sahibi, öngörülü olmak lazım, retçi olmamak gerekir. Sn. Özdil Nami çeşitli programlarda bunu ifade etti. Niye toptan retçi olalım? Niçin Kıbrıs Türkü’nün çıkar ve menfaatleri bu toplumu yönetenler tarafından gözetilmesin. Sn. Özdil Nami’nin defaten ifade ettiği gibi

AB’nin yeşil enerji politikası vardır. Güney’e milyonlar verir. Sen de diyeceksin ‘sen bunları söyledin ama evet buna bir tane daha ekleyeceğiz. Bu bizim zaten insanlık hakkımızdır. Sen bana ENTSOE olarak izin vermiyorsun bu ikisini ekleyeceğiz ENTSOE de onay verecek. Ey AB adanın bütününde ve Doğu Akdeniz’de barış istersen senin için büyük para olmayan parayı finanse edeceksin. En fizbl enterkonnekte kablo olan TC-KKTC kablo projesini hayata geçirip adanın tümünü yeşil enerjiye çevireceğiz fosil yakıtla üretimi minimize edeceğiz, 2. adım olarak adanın çevresinde olan doğal gaz kaynakları 2 toplumun ortak kullanımıyla gerek Güney gerekse Kuzey’de şebekede olması gereken elektrik stabilizesi için mevcut santrallar doğal gaz ile çalışacak gibi enstrümanlar konuşulmalıdır. Diğer taraftan tüm dünyada trend olan enerjide depolama yatırımları da eş zamanlı olarak devreye sokulur, özetle 2018’de başlayan ve 15 aylık görevimizde bir şey yapmadık eleştirilerine karşılık iddia ediyorum ki; bizim yaptıklarımız, vizyonumuz ortadadır. Olup bizden sonra neler yaşandığı da ortadır. Bundan sonrası için yapılması gerekenleri kısaca en basit şekilde özetledim.

YENİDÜZEN: Türkiye bu politikalara onay verir miydi?

OKANDAN: Türkiye AB’ye girmek istemez mi? Biz ondan önce Euro’ya girersek bir sıkıntı var mı? Veya Annan Planı gerçekleşseydi ne olacaktı? Federal Kıbrıs Cumhuriyeti Türkçe’nin anadil olmasını talep edecekti. Bizim üzerimizden Türkiye’de bu işin içerisine girecekti.

Ercan’ın uluslararası uçuşa açılmasıyla turizmin sağlayacağı olumlu ivme o olumlu ivmeden kamu maliyesinin sağlayacağı devasa gelirler ülkedeki yenilebilir enerji kotasının açılmasıydı. Bunlar kesinlikle olması gerekir. Peki ümit var mı? Üzgünüm ama şu anda yürütmede olanların konsantrasyonu başka yerlerde, tartışılanlara bakıyoruz, “o resim orada var mıydı, yok muydu? Ya da ‘ben öyle söylemediydim. Siz yanlış anladınız? Kısır döngülerle uğraşıyoruz Üzücüdür ama meclisimiz de o çerçevede tartışmalarla boğuluyor.

“Ne Atun ne Amcaoğlu doğru söylüyor”

YENİDÜZEN: UBP’den iki bakan elektrik tarifelerinde Mart ayında yapılan indirim için ihtiyaç duyulan sübvanse rakamı için iki ayrı rakam telaffuz etti. Hangisine inanalım Atun’a mı Amcaoğlu’na mı?

OKANDAN: 2021 yılında 1 milyar 642 milyon 737 bin elektrik ürettik, tükettik. Bu rakamdan 400 milyon kws çıkardık çünkü orda bir fiyat değişikliği yok geriye 1 milyar 200 milyon kws kaldı. Onu da 12 aya böldük. Aylık tüketim 100 milyon kws eder 4 tarife ve diğer sektörel tarifelerdeki indirimlerin basit ortalamasını aldığımızda Kws başına yapılan indirim 91.73 kuruş eder. Yani 91 milyon TL eder. Olgun Amcaoğlu ne dedi? 25-30 milyondur” dedi.

Bende diyorum ki; madem 25-30 milyondur aylık ne yap et 14 milyarlık bütçe içerisinde bunu bul. Gerekirse lüks tüketime kaçakçılığı tetiklemeyecek miktarda fon koy bu finansmanı yarat. Kazancı ne olacak? Bizim 2018’de yaptığımız ve aldığımız sonuç gibi elektrik fiyatlarından kaynaklı enflasyon artmayacak. Yapabilir mi? Yapamaz. Çünkü 25-30 milyon değildir ihtiyaç duyulan aylık sübvanse rakamı çok daha fazladır. Yukarıda tarzım olmamasına rağmen basit ve anlaşılır olması için yaptığım basit hesaplamadan görülür zaten, sözkonusu rakam.

Sunat Atun’un dediği 180 milyon mu? O da değil. Çünkü muhtemelen Sn Atun’un hesabında da olası fuel-oil ve dolar kuru artışını da önden yüklemeli maliyetlere yansıttı. Ayrıca elektrik talebinin en yüksek olduğu aylar baz alınmıştır. Özetle kanaatimce sübvanse için ihtiyaç duyulan aylık kaynak 120-130 milyondan aşağı değildir. İnşallah gerek ben gerekse An. Atun’un hesaplamaları yanlış olup Sn. Amcaoğlu haklıdır. Eğer öyle ise yarından tezi yok bu kaynak yaratılarak ki yıllık 360 milyon TL eder indirim de sadece Mart ayıyla sınırlı kalmaz 10 yıl devam eder. Ancak keşke öyle olsa ama değil.

1 ton fuel oili 675 dolardan koyduğumuzdan 14.80 bugünkü kurdan sattığımızda elektriğin maliyeti sadece bize yakıttan kaynaklı 230 kuruştan aşağı değildir. Sadece 1 kws bileşenlerinin yüzde 77’si yakıttır. Diğer yüzde 23 de sabit gider olup burada da en az 65-75 kuruş bir sabit gider olup toplamda 1 kws elektrik maliyeti 300 kuruş ve üzeridir. Bu rakam KIB-TEK üretimi için geçerlidir. AKSA’dan alınan elektriğin ilaveten kira gideri de eklendiği zaman KIB-TEK+AAKSA kws paçal elektrik maliyeti 320 kuruşlardan aşağı değildir.

Hal böyle iken sen elektriğin Kws’nı savunmaya 270 kuruştan veriyorsun. Savunma deyip de geçemeyiz; yıllık tüketimin %7.5-8’i savunmaya aittir. Bütün devlet dairelerinin tüketiminin de yüzde %3.5-4 civarında olduğunu gözönüne aldığımızda bu oranın önemi anlaşılır. Düşünün ki savunma giderleri TC tarafından hibe olarak karşılanır herhangi bir performans şartı da aranmaz. Mart 2022 sonu itibariyle gelen kaynak sıfır. Ancak yerel kaynaklardan bursların ödenmediği, sağlık çalışanlarının bile ek mesailerinin 5-6 ay geriden ödendiği bir ortamda kamu maliyesi 142.579.131 TL ödedi. Bu da yetmedi zararına elektrik veriliyor kim sübvanse ediyor görüntü KIB-TEK hade insaflı davranalım toplumun bütünü diyelim!

Sn. Atun 2017’de 112 milyon 862 bin karla KIB-TEK’i devretti. Kurumlar vergisinden sonra 94 milyon kaldığını açıkladı ki doğrudur.

Ancak başta da söylediğim gibi KIB-TEK kar amacı güden bir kuruluş değil. Ama zarar da etmemesi gerekir. Bu da yanlıştır. Çünkü o maliyet hesaplamaları içerisinde cari yılda yapacağın yatırımlar için de pay vardır. Sen ona rağmen bu kadar karı nasıl yaptın? Hane halkının reel sektörün sırtından yaptın. Niçin yaptı? Bilinçli olmadı.

KIB-TEK’in üretim faktörleri buhar türbinleri ve dizel jeneratörlerdir. Dizeller 210-225 gram arası yakar Buhar türbinleri de 280 gram yakar. İsmet Akim döneminde 2 tane dizel alındığı için bir önceki yıldan 2016 yılına göre 2017 yılındaki kws maliyet hesaplamalarındaki KWS elektrik üretimimdeki yakıt gramajanı 2016 yılındaki seviyede tuttular. Ama 2017 yılında buhar türbinleri eskisi kadar çalışmadı. Çünkü 2 tane daha dizel geldi. Dolayısıyla aradaki yakıttan kaynaklanan tasarruf kara yansıdı.

Ne 2019-2020-2021’de Taçoy, Arıklı, ve Atun’un döneminde yapılan doğrudur ne de Amcaoğlu ve Atun’un söylediği sübvanse rakamları doğrudur. Kurumun misyonu kar ve zarar etmeden ülkenin enerji ihtiyacını sağlamaktır. Dolayısıyla ideali 2018’in sonundaki rakamlara yakın rakamlar ve bunu sağlayacak icraatlardır. Bu arada iddia edilirse ki sübvanse için aylık ihtiyaç duyulan rakam 25-30 milyondur. Yarından tezi yok basın, Sanayi, Ticaret Odası ve Otelciler Birliği ısrarla talepkar olsun indirim sadece 1 ayla sınırlı kalmasın sorgulasınlar. KKTC Bütçesi ve yapılması elzem olan ek bütçe içerisinde 360 milyon TL bulunur.

TC’deki yetkililere gitsinler TL’deki mağduriyetimizi anlatsınlar en azından bana ülkedeki enerji maliyetlerini sübvanse edebilmek için KIB-TEK’e özel para verilsin. Verir mi asla onun niyeti çünkü başka.

YENİDÜZEN: Mali disiplini sağlamak mümkün mü?

OKANDAN: Mali disiplin, kaynakları efektif kullanma zaten yapmamız gereken şeylerdir. Birilerinin bize söylemesi gerekmez. Ama tüm bunları biz becersek bile bizim dışımızdan kaynaklanan sorun var. TL’den kaynaklı enflasyon maliyeti ekonomik hayatın içerisinde her alanda kendini gösteriyor ve bu durum Türkiye’de yaşanan sıkıntılardan çok daha derindir. Bunu izah etmek için sadece elektrik üretiminde kullanılan Fuel-oil ve akaryakıttaki fiyat artışlarının ne kadarının Emtianın fiyat artışından ne kadarının TL’nin değer kaybından olduğunu görmek yeterlidir. Bizim KKTC olarak bunu tolere etmemiz mümkün değildir. Yönetenler bizim gibi sadece görmemeli. Bu durumu ısrarla muhataplarına söylemeli söylemekle de kalmayıp talepkar olmalıdır.

YENİDÜZEN: Peki biz Kıbrıs Türkü olarak bu yapıdan nasıl kurtulacağız?

OKANDAN: Halen daha bu ülkede demokrasi her şeye rağmen vardır. Toplum olarak da bizim kimin neyi yanlış veya doğru yaptığını mutlak surette öğrenmemiz gerekir. Deneye, deneye kafamız daha nereye kadar tokuşacak? ‘Yanlışları deneye, deneye doğruları bulmayı’ inşallah daha erken sürede buluruz da bu mevcut yapıdan kurtuluruz. Geceden sabaha kurtulamayız. Çünkü yapılması gerekenler, zamanında yapılmadı. En azından benzetme yaparsam kan kaybını durdururuz çünkü Kıbrıs Türkü gerçekten yok oluyor.

“Bize karışılmasın”

YENİDÜZEN: Akaryakıt fiyatlarında gelinen son durum nedir?

OKANDAN: Fuel oil 27 Nisan 2021’de 416 dolar, o dönem dolar kuru 8,24. Bir tonun fiyatı 3 bin 430 .25 TL. 27 Nisan 2022’de fuel oilin fiyatı 629. 75 dolar. Artış oranı 1 yıl öncesine göre % 66.05 ama dolar kuru 14. 82 olmuş. TL bazında 1 yıl önceki 1 ton fiyatı 3 bin 430 iken şimdi 9 bin 334 TL. Artış oranı %172.

Benzindeki durum; 27 Nisan 2021 615 dolar ton fiyatı 5 bin 71 TL. Litre fiyatı da KPET ve Alpet’e mal oluş fiyatı 3.93 TL. Benzinin artış fiyatı yüzde 56.61.

27 Nisan 2022’de ton fiyatı 1086 dolar. Ama kur 8.24’ten 14.82 oldu. TL fiyatı ton başına 16 bin 101 TL. Litre fiyatı 12.48. Artış oranı %217. 51.

Hayvancı ve çiftçi için Euro dizel önemli. Euro Dizel 27 Nisan 20212’de 519.75 dolardı. TL karşılığında ton fiyatı 4 bin 285 TL. Litre fiyatı da 3.62.

27 Nisan 2022’de 1155 dolar. Euro dizeldeki artış; % 45. TL olarak ton fiyatı 17 bin 120 oldu. Litre fiyatı da 14.47. artış fiyatı % 299. Şimdi bu artış ile sen hayvancı ve çiftçiyi sübvanse edebilir misin? Kamu maliyesi olarak öyle bir gücün var mı? Ya da bunun sebebi bizlerin suçu mudur? 4 matematiksel işlemi ilkokul düzeyinde bilen herkes yukarıdaki rakamlardan gerçekte fiyat artışlarının nereden kaynaklandığını görür. Vatandaş olarak biz görüyoruz da yönetenler görmenin ötesine geçip bir zahmet gerçeği vurgulasınlar.

Diyelim ki muhataplara TL’den kaynaklı bu olumsuz durum aktarıldı. Bu aşamada gerekli katkıyı sağlayamayız “kendi yağınızla kendi ciğerinizi kavurun” denir o zaman da bize karışılmasın. Beni yönetenler de karıştırtmasın. Bir bedel ödeyeceksek toplum olarak hep birlikte ödeyelim. Günün sonunda da o hatalara sebep olanları Churcill’in de dediği gibi; demokrasi madem yanlışları deneye, deneye ekarte edip doğruyu bulmadır. Başımız daha fazla tokuşmadan gecikmeli de olsa, paraşütlüde olsa birilerini yollayacağız doğruları söyleyen başka birilerini getireceğiz.

CTP Euro’ya geçilsin der ‘ama nerede bulacaksınız o kadar Euro’yu’ eleştirisi var kamu mükellefiyetlerini nasıl yerine getirecek eleştirisi yapılır. Yani şimdi bulurlar? Kamu tüm mükellefiyetlerini zamanında yerine mi getirir? TL kullanımından kaynaklı kayıpları birileri telafi mi eder? Piyasalarda fiyat istikrarı mı var?

Diyelim ki siyasi istikrar ve mali disiplini sağladık, kamu reformu yaptık, üzerimize düşeni yaptık. Bu kullandığımız para birimindeki sonuçları bizim kontrol etme şansımız yok. Peki TL’nin değer kaybından kaynaklı satın alma gücünü koruyacak şekilde maaş artışları maaşlara yansıtılabilir mi? Eğer cevap hayır ise ki konuşulanlar o yönde O zaman gidip muhataplarınla oturacaksın ve bu verileri aktaracaksınız.

Sen kendi ülkende TL’den kaynaklı olumsuzlukları minimize etmek için örneğin 150 milyar TL yüzde 9’dan reel sektör ve esnafa kredi veriyorsun, peki sana neden vermez? KKTC TL kullanmıyor mu? Bu arada TC’de resmi enflasyon % 61 bizde ise % 83.19 o zaman KKTC’ye de aynı imkanı sağla, gel bana da ver. Matbaa para basar hem de karşılıksız, (bütçe açıkları ortada) enflasyon yaratın. Evet KKTC’de bir enflasyon var ama şu an bizim yaşadığımız ve Türkiye’nin yaşadığı tamamen yeni para politikaları neticesi yaratılan bir enflasyondur. Bunu da Kıbrıslı Türkler olarak bizler ödüyoruz.

Sen bana bunu karşılamayacaksan bunun içerisinde ben ne yapacağım? %9’dan 150 milyardan bize de verin. Kur korumalı mevduata biz de geçelim. Çalışmalar daha bitmedi mi?

Vatandaşın veya hükümetlerin, siyasi partilerin TL’nin mevcut durumuna en ufak etki etme şansı var mı? Yok.

Ülkede mali disiplin konuşulur, ekonomiyi daralt ama ben tüm bunları yapsam bile yarın sabah bu kurun ne olacağını bilmem.

Ülkede siyasi istikrar konuşuyoruz. Ama kimse kusura bakmasın siyasi istikrardan çok ekonomik istikrar daha önemlidir. Ama ekonomik istikrarı TL’den dolayı herhangi bir KKTC vatandaşı ve hükümet sağlayamaz.

“Yolun sonuna geldik”

YENİDÜZEN: Teknik değil, siyasi engel var? Mevcut durumda bu direniş nereye kadar sürer?

OKANDAN: Kesinlikle. Yolun sonuna geldik. Kamu maliyesinin ihtiyaç duyduğu finansmanı borçlanma noktasında devletin çıktığı iç borçlanma ihalelerindeki sonuçlar ortada. 150 milyon teklif için çıkıldı, Gelen teklif 31 milyon. Bu vahim bir sonuçtur.

TL ciddi anlamda baskılanıyor. Sen sonsuza kadar sustayı basılı tutamazsın. Biraz gevşettiğin anda fırlar. Şu an yapılan kur korumalı mevduat tedbirleri palyatif tedbirlerdir. Ki kur korumalı mevduata geçiş için KKTC’de imkan tanımadılar. Eski Maliye bakanı Sn. Dursun Oğuz ne demişti; “gittik, görüştük, çalışmalar yapılıyor” Bitmedi bu çalışmalar? Toplum olarak iktisadi olarak bir yıkıma doğru gidiyoruz. TC bankalarına ciddi bir para kaçışı başladı. TC bankaları üzerinden hesap açılıp tamamen kur korumalı mevduata geçen insanlarımız var. Burada devletin kaybı nedir? Banka sigorta işlemleri vergisini devlet kaybeder. Bunu mevcut iktidar göremiyor mu?

Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara TC’deki enflasyon ile ilgili tablo paylaştı ve dedi ki; Türkiye’deki enflasyonun yarıdan fazlası TL’den kaynaklanan bir enflasyondur. Yani sen faizi baskılarsan TL tüm baskılamana rağmen değer kaybeder, değer kaybettiği içinde enflasyon yaratılır.

Bizim KKTC olarak herhangi bir dahlimiz yok bu politikalara… Bir ada ülkesiyiz, her türlü mal ve hizmette ana maliye unsuru olan enerji, olmayan toplu taşımacılık, akaryakıt fiyatlarının geldiği nokta bize katmerli bir şekilde olumsuz yönde yansıyor.

YENİDÜZEN: Devlet bankalardan sürekli borçlanıyor bunların ödemesi nasıl gerçekleşiyor?

OKANDAN: Alır, öder, alır öder. Ancak olay şudur; 13 Mayıs’ta itfa tarihi gelen ana parası 30 milyon TL geri ödemesi var,

3 Haziran’da 70 milyon, 15 Haziran’da 70 milyon yani Haziran ayında toplamda 140 milyon TL ödemesi var. 8 Temmuz’da 35 milyon, 14 Temmuz’da 74.15 milyon TL olmak üzere Temmuz ayında 109.15 milyon TL geri ödemesi vardır.

Peki bu borçlanma performansı ile nasıl ödenecek? Mart sonuna kadar Türkiye’den tek bir kuruş gelmedi, savunma giderleri de dahil. Hepsini yerel kaynaklardan karşıladık. Ama biz bunu yaparken ülkede ilaç yoktu. Öğrenci bursları düne kadar 2021 yılı bile tamamlanmadıydı. Ek mesailer en son Ekim ayı ödendi. Hepsini geçtim insaf da dinin yarısı derler pozitif ayrımcılık yapılıp pandemi döneminde sağlık çalışanları olsun ödememeliydi. Ama o bile yapılmadı. Bizim bunları yapamadığımız dönemde yani Türkiye’den 2022 yılında kaynak gelmedi. 2021 yılında geldi mi?

‘Biz gider alırız, bizimle iyidirler’ diyenlere 2021 yılında gerçekleşme oranının %56 seviyesinde kaldığını hatırlatmakta yarar vardır. Bu oranın %56 seviyesinde olmasını sağlayanda savunma giderleri için gelen kaynaktır. Yoksa diğer kalemlerde gerçekleşme oranı %50’nin altındadır. Böyle bir ortamda TL’den kaynaklanan bir sıkıntı var iken 2022 bütçesi daha meclisten onaylanmadan bütçenin yüzde 30’u uçtu.

TL’nin pozisyonu belli. Biz ada ülkesi olduğumuz için sadece elektrik ve akaryakıt her türlü mal ve hizmete için maliyet unsuru olması nedeniyle fiyatlar artar. Yani enflasyon yaratılır. O enflasyon döner dolaşır kamu maliyesinin transfer harcamaları çerçevesinde vatandaşa geri gider (Açıklana enflasyon ne derece gerçekçidir tartışılır ayrıca verilen hayat pahalılığı brüttür). Ama geriden gider Türkiye’de ise enflasyon örneğin yılın başında % 20 öngörülür, kamu çalışanlarına ocak ayında yüzde 20 maaş artışı verilir Bizde ise enflasyon gerçekleşir, sonra verilir. Verilen rakamda çalışanlar için brüttür. O verdiği oranın içerisinden gelir vergisi, sosyal güvenlik kesintisi yapılır. Yüksek enflasyon nedeniyle insanların sosyal hayatı ve harcanabilir geliri olumsuz yönde etkilenir. Hane halklarının harcanabilir geliri azaldık sonra piyasada dönen para da azalma olur doğal olarak bu durumdan talep daralacağı üretim kesimi de kamu maliyesi de olumsuz yönde etkilenir.