KIB-TEK, ülke geneli için 3’üncü kez kesinti uyarısı yaptı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Teknecik Santrali’ndeki jeneratör arızasının devam ettiğini, bu nedenle ülke genelinde 11.00 ila 17.00 saatleri arasında ülke genelinde 3’üncü kez elektrik kesintisi uyarısı yaptı.

Kurumdan yapılan açıklamada, kesintilerin yarım saatlik dönüşümlerle yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, “Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur” ifadeleri de kullanıldı.

YENİDÜZEN'e konuşan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, bir günde 2 ünite ve 1 dizel jeneratörün arızalandığını, ülke genelindeki elektrik kesintilerinin, arıza tamir edilene kadar devam edeceğini söylemişti.

KIB-TEK’ten yapılan açıklama şöyle: