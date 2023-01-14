KIB-TEK, ülke geneli için 3’üncü kez kesinti uyarısı yaptı
Teknecik Santrali’ndeki arızanın devam ettiğini belirten KIB-TEK, 3’üncü kez ülke genelinde kesinti uyarısı yaptı. Kurum, kesintilerin saat 17.00’ye kadar süreceğini bildirdi.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Teknecik Santrali’ndeki jeneratör arızasının devam ettiğini, bu nedenle ülke genelinde 11.00 ila 17.00 saatleri arasında ülke genelinde 3’üncü kez elektrik kesintisi uyarısı yaptı.
Kurumdan yapılan açıklamada, kesintilerin yarım saatlik dönüşümlerle yapılacağı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, “Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur” ifadeleri de kullanıldı.
YENİDÜZEN'e konuşan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, bir günde 2 ünite ve 1 dizel jeneratörün arızalandığını, ülke genelindeki elektrik kesintilerinin, arıza tamir edilene kadar devam edeceğini söylemişti.
KIB-TEK’ten yapılan açıklama şöyle:
PLANLI KESİNTİ (KKTC GENELİ)
14 Ocak 2023 Cumartesi günü Teknecik Elektrik Santrali'nde meydana gelen jeneratör arızasının devam etmesi nedeni ile 11:00 ile 17:00 saatleri arasında ülke genelinde yarım saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacaktır. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Halkın mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.