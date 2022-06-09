KIB-TEK: Faturalama işlemleri 24 saat içerisinde tamamlanacak

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, geciken Mayıs ayı elektrik faturalarının 24 saat içerisinde tamamlanması için “çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğü” ifade edildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, Mayıs ayı elektrik tüketimlerinin faturalama işlemelerinin “teknik sıkıntılar” nedeniyle geciktiği, abonelerin geç okumadan kaynaklı herhangi bir mağduriyet yaşamayacağı ve faturalama işlemlerinin en geç 24 saat içerisinde tamamlanması için yoğun bir çalışmanın devam ettiği ifade edildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu İdari Mali Müdür Yardımcısı Mehmet Özçelik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Çarşamba gün duyurusu yapılan “ borçtan dolayı kesme işlemlerinin 10 Haziran Cuma günü başlatılacağı” da ifade edilirken, “herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için abonelerimize gerekli uyarıyı tekrar hatırlatır, yaşanan gecikme için Kurumumuz adına tüm abonelerimizden özür dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mayıs ayı tüketimlerinin faturalama işlemleri bazı Teknik sıkıntılardan dolayı gecikmiştir. Mayıs ayı tüketimleri 01 Haziran 2022 tarihi tüketimlerine göre 30 günlük olacak şekilde ve mevcut tarife ücretleri ile hesaplanmaya başlamıştır. Abonelerimizin geç okumadan kaynaklı herhangi bir mağduriyeti olmayacağını saygı ile belirtirken, faturalama işleminin en geç 24 saat içerisinde tamamlanması için yoğun olarak çalışmakla birlikte, 08-Haziran-2022 tarihinde duyurusunu yapmış olduğumuz borçtan dolayı kesme işlemlerimizi de aynı yoğunlukla 10 Haziran 2022 Cuma günü başlatacağımızı ve herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için abonelerimize gerekli uyarıyı tekrar hatırlatır, yaşanan gecikme için Kurumumuz adına tüm abonelerimizden özür dileriz. “