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Kıb-Tek: “Borcu olan abonelerin elektriği perşembe gün kesilecek”

Kıb-Tek: “Borcu olan abonelerin elektriği perşembe gün kesilecek”

Kıb-Tek, son ödeme süresi dolmuş ve bakiyesi bulunan özel ve tüzel abonelerin elektrik enerjilerinin perşembe günü kesileceğini duyurdu.

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Kıb-Tek, son ödeme süresi dolmuş ve bakiyesi bulunan özel ve tüzel abonelerin elektrik enerjilerinin perşembe günü kesileceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, abonelerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına gerekli ödemelerin yapılması istendi.

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