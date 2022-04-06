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  3. Kıb-Tek: “675 TL üzeri bakiyesi bulunan tüketicilerin elektrikleri kesilecek”
Kıb-Tek: “675 TL üzeri bakiyesi bulunan tüketicilerin elektrikleri kesilecek”

Kıb-Tek: “675 TL üzeri bakiyesi bulunan tüketicilerin elektrikleri kesilecek”

Kıb-Tek, 11 Nisan Pazartesi günü “Şubat 2022 devresi” faturalarında 675 TL üzeri ödenmemiş bakiyesi bulunan Resmi Kurum, Kuruluş, özel ve tüzel tüm tüketicilerin elektrik enerjilerinin kesileceğini bildirdi.

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Kıb-Tek, 11 Nisan Pazartesi günü “Şubat 2022 devresi” faturalarında 675 TL üzeri ödenmemiş bakiyesi bulunan Resmi Kurum, Kuruluş, özel ve tüzel tüm tüketicilerin elektrik enerjilerinin kesileceğini bildirdi.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, “Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına açık bakiyelerin kapatılmasını saygılarımızla rica ederiz” denildi.

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