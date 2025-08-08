Kesicide meydana gelen arıza patlamaya yol açtı

Güneşköy Trafo Merkezi’nde, KIB-TEK Güzelyurt Bölge Amirliği ve Lefkoşa Tesis Şube ekipleri tarafından temizlik, arızalı kısımların ayrılması ve sistemin yeniden devreye sokulması çalışmaları yapılıyor.

BRT Muhabirinin olay yerinden elde ettiği bilgiye göre Güneşköy Trafo Merkezi’ndeki kesicide meydana gelen arızadan dolayı bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından trafo merkezinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Patlama ve yangın etkisi ile ülkedeki elektrik enerji sistemi otomatik olarak devre dışı kaldı.

Kıb-Tek yetkililerinden elde edilen bilgiye göre, alternatif besleme yöntemi geliştirilen arızalı kısmın sistemden tamamen ayrılmasının ardından santraller devreye girdi ve kısa sürede tüm bölgelere elektrik verilecek.