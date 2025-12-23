Kermiya barikatında inşaat çalışmaları devam ediyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Kıbrıs, Kermiya barikatında inşaat çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, AB destekli çalışmalar kapsamında, dolgu ve sıkıştırma çalışmalarının sürdüğünü, yeni bordür taşı çalışmalarının devam ettiği, asfalt kesim çalışmalarının ise bitmek üzere olduğu bildirildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“İnşaat çalışmaları 24 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında geçici olarak durdurulacak ve sonrasında devam edecek.

Proje tamamlandığında trafik akışı ve yaya güvenliğini iyileştirecek, tıkanıklık ve bekleme sürelerini azaltacak ve Lefkoşa’nın en yoğun geçiş noktalarından birinde daha sorunsuz ve verimli geçişleri destekleyecek.

Proje ilerledikçe daha fazla güncelleme paylaşılacak.

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından uygulanmaktadır.”