“Kazada düşen direk aylardır yerine konmuyor”

Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, Kasım ayı başında Lefke–Gemikonağı çemberinde meydana gelen trafik kazası sonucunda devrilen aydınlatma direğinin aradan geçen uzun süreye rağmen hâlâ yenilenmediğini bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, kaza sonrası yaklaşık 15 gün boyunca çemberde yerde kalan direğin hem yayalar hem de sürücüler için ciddi bir güvenlik riski oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu süreçte bölge halkının, özellikle gece saatlerinde çemberin tamamen karanlıkta kalması nedeniyle endişelerini defalarca dile getirdiği de ifade edilerek, Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği’nin yaşanan tehlikeyi ve sorunun aciliyetini Lefke Belediyesine yazılı olarak ilettiği de belirtildi.

Yapılan başvurudan bir hafta sonra devrilen direğin çemberden kaldırıldığı ancak yerine yeni bir direk dikilmediği belirtilen açıklamada, böylece sorunun yalnızca görünür olmaktan çıkarıldığına, fakat çözülmediğine işaret edildi.

Açıklamada ayrıca şunlara yer verildi:

“Bugün itibarıyla Gemikonağı çemberi iki aydan uzun süredir ışıksız durumda. Bu durum, özellikle yoğun trafik saatlerinde ve yağışlı havalarda görüş mesafesini azaltarak kazalara davetiye çıkarıyor. Bölge sakinleri, öğrenciler, yayalar ve sürücüler için risk her geçen gün artıyor. Çemberin karanlıkta kalması, yalnızca trafik güvenliğini değil, aynı zamanda genel kamu güvenliğini de olumsuz etkiliyor. Bölge halkının beklentisi nettir: Gemikonağı çemberi yeniden aydınlatılmalı ve gerekli tüm önlemler vakit kaybetmeden alınmalıdır.”